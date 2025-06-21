Только в нескольких областях воздух прогреется до +23°...+24°.

В субботу, 21 июня, в Украине ожидается довольно мокрая и не очень теплая погода. Практически по всей стране столбики термометров покажут +19°...+21°, только на юге и в Закарпатской области будет на пару градусов теплее. Осадки ожидаются везде, кроме запада и большинства южных областей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Жителей западных областей ждет сухая погода с переменной облачностью. Столбики термометров тут покажут +19°...+21°, а на Закарпатье, где будет ясно и безоблачно, воздух прогреется до +23°...+24°.

На севере Украины сегодня пройдут дожди, местами - грозы. Температура днем туту будет в пределах +19°...+20°.

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На востоке Украины сегодня также местами вероятны грозы и небольшие дожди. Тут ожидается небольшая облачность с температурой +20°...+22°.

В центральной части Украины сегодня ожидается много дождей и ливней, только в Винницкой области вероятность осадков меньше. Температура, как и везде по стране, будет около +19°...+21°.

Жителей юга Украины сегодня ждет преимущественно сухая погода с небольшой облачность и температурой от +19° до +23°. Осадки ожидаются только в Николаевской и Запорожской областях.

21 июня - прзадник, приметы погоды

21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром поутру - не к добру.

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