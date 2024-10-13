Инсайдеры уже знают, каким будет iPhone 17: слухи за год до выхода смартфонов

Если слухи подтвердится, это будет самый интересный модельный ряд iPhone за последние годы.

iPhone 16 были представлены совсем недавно, но разработка iPhone 17 уже идет полным ходом. Одновременно с этим инсайдеры раскрывают все больше новых данных о будущих флагманах Apple.

Издание Tom's Guide пересказало порцию слухов о новых айфонах от надежных инсайдеров. И если она подтвердится, это будет самый интересный модельный ряд iPhone за последние годы.

Что известно про Айфон 17

Ходят слухи, что Apple откажется от модели iPhone 17 Plus, а вместо нее выйдет "супертонкий" iPhone Air (Slim). Инсайдер Марк Гурман из Bloomberg считает, что это часть плана Apple по созданию "нового класса устройств, которые должны стать самыми тонкими и легкими продуктами во всей технологической отрасли".

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iPhone 17 Air приписывают 6,6-дюймовый экран, одинарную заднюю камеру по аналогии с iPhone SE и полностью алюминиевый корпус. Такая модель будет предназначена для тех, кто ищет что-то более интересное, чем стандартный iPhone, но при этом не нуждается в производительности, размере экрана или камерах моделей Pro.

Помимо новой тонкой модели, не похоже, что iPhone 17 серьезно изменится в плане внешнего вида. Базовая модель не получит увеличение размеров, как в случаях с Pro-версиями и останется с диагональю 6,1 дюйма. Но все же будет два важных отличия от актуальных айфонов: впервые ProMotion-экраны с поддержкой частоты обновления до 120 Гц, а сам экран будет "оснащен сверхтвердым AR покрытием", что сделает ее более устойчивой к царапинам.

Также есть информация, что iPhone 17 могут стать одними из первых смартфонов на базе 2-нм процессора, что означает большую плотность транзисторов для лучшей производительности и эффективности. В связи с этим, Apple, как говорят, впервые собирается создать собственные батареи для iPhone.

Что еще важного слили инсайдеры? Сообщается, что iPhone 17 Pro Max получит 12 ГБайт ОЗУ и это будет единственная модель в серии с таким объемом памяти. Также 17 Pro Max станет первым айфоном, в котором все три камеры имеют разрешение 48 Мп.

Еще раньше мы узнали, что все модели iPhone 17 получат селфи-камеру на 24 Мп – это будет первый апдейт "фронталки" за 5 лет. Также предполагается, что мы можем впервые увидеть объектив камеры с переменной апертурой в смартфонах Apple.

А меж тем Apple готовится к октябрьской презентации, на которой должны показать первые компьютеры Mac на чипсетах M4. Также мы ждем новый iPad Mini, который в последний раз обновлялся еще в 2021 году.

О первой презентации Apple в 2025 году тоже уже почти все известно. На ней представят MacBook Air с чипом М4, iPad Air и новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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