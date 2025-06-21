Не факт, что 14-дневный срок Трампа является чем-то большим, чем способ выиграть время для военных приготовлений, отмечает издание.

Президент США Дональд Трамп заявил, что даст Ирану максимальній срок в две недели для заключения сделки, однако вряд ли сможет добиться каких-либо дипломатических успехов, поскольку переговоры с Тегераном всегда длительны и сложны даже при самых благоприятных обстоятельствах. Как пишет The New York Times, не факт, то 14-дневный срок Трампа является чем-то большим, чем способ выиграть время для военных приготовлений.

Серьезно ли Трамп относится к переговорам или просто выигрывает время, чтобы лучше подготовиться к военному нападению и его последствиям, остается неясным, пишет NYT.

"Но пока нет никаких публичных доказательств того, что контакты между Арагчи и Стивом Виткоффом, спецпредставителем президента на Ближнем Востоке, могут привести к встрече, не говоря уже о соглашении, которое удовлетворит Трампа. Или даже того, что такого соглашения будет достаточно, чтобы сдержать решимость Израиля уничтожить ядерные объекты Ирана", - пишет издание.

Видео дня

При этом, как отмечается в статье, успех может зависеть от того, что именно Трамп требует: "безоговорочной капитуляции", о которой он продолжает говорить, или более узкой остановки ядерного обогащения.

"Двух недель может быть достаточно для безоговорочной капитуляции. Для этого достаточно дня", — сказал эксперт Роберт Мэлли.

В то же время он отметил, что возможен дипломатическоий шаг, когда "Иран согласится "добровольно" и "временно" прекратить обогащение урана, что теперь намного проще, поскольку его обогатительные мощности — лишь тень его прежнего состояния". Это, добавил он, могло бы "дать место для американо-иранских переговоров и остановить безумный рывок к войне США".

Этот подход мог бы быть сформулирован в течение недель или месяцев в Вене, а затем возвращен в Тегеран и Вашингтон для официального подписания. Очевидно, что сейчас ни у кого нет времени на этот процесс, подытоживает NYT.

Конфликт на Ближнем Востоке

По данным американской разведки, Иран все еще не принял окончательного решения о создании ядерного оружия. Там считают, что толчком к этому может стать нападение на главный объект по обогащению урана или убийство Израилем верховного лидера Ирана.

Также в США предупреждали, что Иран подготовил ракеты и оборудование для ударов по американским базам в регионе, если США присоединятся к военным усилиям Израиля против страны.

Вас также могут заинтересовать новости: