Инсайдом поделился Марк Гурман из Bloomberg.

Apple готовит сюрприз для любителей "яблочной" продукции. По информации источников Bloomberg, корпорация из Купертино разрабатывает новую версию всем полюбившегося гаджета.

Обозреватель и авторитетный инсайдер Марк Гурман сообщил, что речь идет о втором поколении геометок AirTag, позволяющих определять геолокацию. По его словам, новая смарт-метка уже "проходит производственные испытания".

Первые AirTag были выпущены в 2021 году. Они представляют собой небольшую метку, которую можно прикрепить к любой вещи – например, к ключам или рюкзаку – чтобы отслеживать их местонахождение в случае утери. Также устройство используется для определения местоположения членов семьи или друзей. Топ-менеджеры Apple считают, что у текущего AirTag мало конкурентов, при этом достаточно функций.

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Гурман утверждает, что AirTag 2 будет оснащен обновленным чипом U2, который будет точнее показывать местоположение. Его уже компания использовала в iPhone 15, Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Кроме того, заявляет инсайдер, к моменту выхода гаджет будет лучше интегрирован в экосистему Apple. В частности, новинка получит некую интеграцию с гарнитурой Vision Pro.

Дизайн AirTag 2 останется прежним. Изначально компания хотела представить сиквел до конца 2024 года. Новая цель – середина 2025-го.

Все устройства, которые Apple покажет в начале 2025

По данным инсайдеров, компания Apple представит как минимум пять новых устройств будущей весной. Самым ожидаемым анонсом называют iPhone SE 4, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

Также обновление получит базовый iPad, iPad Air и MacBook Air. Еще одним весенним устройством Apple станет абсолютно новый продукт для умного дома.

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