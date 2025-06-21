Уже в ближайшие дни температура в ряде областей будет подниматься до летних +23°...+29°.

На выходных, 21 и 22 июня, а также в начале следующей недели Украина будет находиться под влиянием северо-западных процессов. Из-за этого ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и порывами ветра до 15-20 м/с, однако местами уже разогреет до +23°...+29°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики объяснили, что атмосферные фронты будут перемещаться с северо-запада. Они будут формировать неустойчивую погоду с кратковременными дождями, днем местами с грозами, в большинстве областей.

Только в западных областях в выходные будет формироваться поле повышенного атмосферного давления, которое в понедельник распространится на большинство районов Правобережья, поэтому там осадки будут прекращаться.

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Вслед за фронтами будет поступать холодный воздух с севера. Ощущение дискомфорта будет усиливать порывистый ветер.

Ночью температура ожидается в пределах +8°...+13°. Днем 21 июня столбики термометров покажут +16°...+23°, а в течение 22 и 23 июня воздух будет прогреваться уже до +19°...+24°. На западе и юге страны ожидается от +23° до +29°.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что на выходных в Украине будет преобладать неустойчивая и прохладная погода. По его данным, температура во многих областях будет на 4-6 градусов ниже климатической нормы. А вот в Крыму и на Закарпатье будет значительно теплее, чем на остальной территории страны.

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