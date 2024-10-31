Стоимость базового MacBook Pro не изменилась и составила 1599 долларов.

Очередным анонсом от Apple стали новые MacBook Pro с чипами M4, M4 Pro и M4 Max и поддержкой ИИ-пакета Apple Intelligence. Флагманские ноутбуки стали заметно мощнее и автономнее предшественников.

Pro-модели не изменились внешне и вышли в двух размерах – 14 дюймов и 16 дюймов. Независимо от диагонали, дисплеи всех моделей стали ярче – в стандартном режиме, например, показатель составляет 1000 нит. Также ноутбуки могут похвастаться камерой Center Stage на 12 Мп, которую впервые представили с iMac (2024).

Самый стандартный 14-дюймовый вариант получил чип M4 – он примерно на 25% быстрее M3 и ориентирован на широкий круг пользователей. Что касается других вариаций, то конфигурации на M4 Pro, по словам Apple, больше подойдут программистам, а M4 Max – самый мощный выбор с собственными игровым режимом.

Apple утверждает, что все процессоры M4 намного энергоэффективнее, поэтому новые ноутбуки могут продержаться до 24 часов от одной зарядки, что является рекордом на сегодняшний день. Кроме того, MacBook Pro с M4 Pro/Max оснастили портом Thunderbolt 5 со скоростью передачи данных 120 Гб/с.

Цена на базовый 14-дюймовый MacBook Pro (M4, 16+512 ГБ) составит от 1599 долларов, 16-дюймовой – от 2499 долларов. Максимальная конфигурация (M4 Max, 128+8192 ГБ) обойдется в $7349. Как и раньше, на выбор доступны два цвета: серебряный и черный.

Ранее на этой неделе Apple также представила iMac M4, Magic-аксессуары с USB-C и Mac mini 2024 – свой самый маленький компьютер в истории. А несколькими неделя ранее состоялся анонс нового компактного iPad mini.

В рамках весенней презентации 2025 года ожидается анонс MacBook Air с М4, обновление iPad Air и нового доступного iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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