Речь идет о дисплеях на квантовых точках, благодаря чему итоговая картинка получается заметно ярче.

В сети обратили внимание на интересную особенность новых MacBook Pro (M4), о которой не рассказала ни сама Apple, ни авторы первых обзоров. Речь идет о дисплеях на квантовых точках.

Apple называет экраны новых MacBook Pro фирменным термином Liquid Retina XDR. Как и в более старых моделях, в них используются матрицы mini-LED, но впервые производитель применил в них слой квантовых точек вместо красной фосфорной пленки (KSF), говорит основатель и генеральный директор Display Supply Chain Consultants Росс Янг.

Благодаря этому переходу экраны новых MacBook Pro предлагают улучшенную цветопередачу и повышенную отзывчивость, чем предшественники. Отмечается, что уникальную версию пленки получили все экраны MacBook Pro (M4), включая модели с нанотекстурированным покрытием.

Технология квантовых точек уже несколько лет используется в дисплеях высокого класса. Например, Samsung и Sony производят такие экраны и телевизоры QLED.

Пока не ясно, использует ли Apple эту технологию и в грядущих MacBook Air, релиз которых намечен на весну 2025-го. А меж тем, по слухам, полноценный OLED-дисплей в MacBook Pro придется ждать до 2026 года.

Apple утверждает, что все процессоры M4 намного энергоэффективнее, поэтому новые "прошки" способны продержаться до 24 часов от одной зарядки, что является рекордом на сегодняшний день. Стоимость базового MacBook Pro не изменилась и составила 1599 долларов.

Вместе с флагманскими ноутбуками Apple также представила iMac M4, Magic-аксессуары с USB-C и Mac mini 2024 – свой самый маленький компьютер. А еще раньше состоялся анонс нового компактного iPad mini.

Вас также могут заинтересовать новости: