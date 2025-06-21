Прилетела лечить рак: в Израиле погибла 7-летняя дочь украинского военного, - The Telegraph

Кроме того, в той трагедии погибла ее мать, бабушка и двое двоюродных сестер. Отец семьи воюет против российских захватчиков.

Семилетняя украинская девочка Анастасия Бурик погибла вместе с семьей в результате иранского ракетного удара по израильскому городу Бат-Ям. Она прилетела в Израиль на лечение от редкого окологического заболевания, пишет The Telegraph.

Ребенок вместе с матерью, бабушкой и двумя двоюродными сестрами погиб, когда ракета попала в жилой дом рано утром в минувшее воскресенье. Это стало одной из самых масштабных потерь среди мирного населения с начала вооруженного конфликта между Израилем и Ираном.

Настя родом из Одессы. Девушка боролась с редким онкологическим заболеванием - лимфобластным лейкозом. Диагноз поставили в 2022 году, и она прошла курс химиотерапии в Украине. После непродолжительного улучшения произошел рецидив, и семья решила искать спасение в медицинских центрах Израиля. Они надеялись, что там будет не только лечение, но и безопасность, которую в Украине разрушила Россия.

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Отец Насти, Артем Бурик, остался в Украине, где воюет против российской агрессии. Его дочь, которая сбежала от войны на родине, погибла в другой войне - за тысячи километров от дома.

Мать девочки, Мария Пешкурова, еще при жизни дочери писала, как узнала о диагнозе дочери:

"С того дня я живу в параллельной реальности, где главное - спасать. Дышать. Не сдаваться".

После ракетного удара Марию достали из-под завалов только на четвертый день. Всего, по данным израильских властей, жертвами атаки стали десять человек, еще около 180 пострадали.

В ответ на трагедию Министерство иностранных дел Украины призвало граждан немедленно покинуть территории Израиля и Ирана в связи с дальнейшей эскалацией конфликта.

Что предшествовало

О трагедии в Бат-Яме стало известно недавно. Как сообщал УНИАН со ссылкой на дипломатов, 14 июня в результате ударов Ирана погибла семья из Одессы из пяти человек.

Тогда сообщалось, что семья - бабушка, мать, дочь и двое молодых племянников приехали в город Бат-Ям, чтобы лечить одного из членов семьи.

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