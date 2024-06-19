Разработка второго поколения Vision Pro была приостановлена.

В начале года вышла Vision Pro – революционная и очень дорогая гарнитура смешанной реальности Apple. Устройство не вызвало большого энтузиазма у пользователей – не в последнюю очередь из-за ценника в 3500 долларов. В связи с этим вместо ранее запланированного Vision Pro 2 компания готовит более доступную модель.

Об изменившихся планах Apple написало издание The Information. Согласно инсайдам, компания уже сообщила поставщикам о приостановке работы над вторым поколением Vision Pro, поскольку компания решила ускорить выход более доступного девайса. Не исключено, что Apple возобновит работу над Vision Pro 2 в будущем.

Чтобы понизить стоимость, Apple может убрать из своей гарнитуры одну из ее ключевых особенностей – EyeSight: проекция глаз на внешний дисплей. Она визуализирует на внешнем OLED-экране глаза пользователя, если тот смотрит наружу через камеры. Также компания будет стремиться заменить компоненты устройства более дешевыми аналогами.

За счет этого цена бюджетного Vision Pro ожидается в районе 1600 долларов (~65 000 грн), на уровне с топовым iPhone и более чем в два раза дешевле, чем базовая версия Vision Pro на 256 ГБ.

Когда именно Apple выпустит более дешевую версию шлема не сообщается, но в источнике мелькает информация о релизе "до конца следующего года". Тогда как новое поколение Vision Pro ожидается не скоро, хотя изначально компания планировала, что в следующем поколении будут представлены бюджетная и дорогая модель.

Напомним, что собой представляет Apple Vision Pro. Это устройство в виде горнолыжной маски для просмотра фильмов, общения, работы и игр. Опыт использования в этих сценариях заметно отличается от того, с чем все привыкли сталкиваться при пользовании смартфонов и планшетов, пишут журналисты в обзорах.

Еще до выхода Vision Pro СМИ рассказывали, что глава компании Тим Кук лично настаивает на выпуске гарнитуры как можно скорее, хотя команда разработки утверждала, что нужно подождать несколько лет. Бывшие сотрудники Apple, работавшие над устройством, описали огромное давление, связанное с выпуском Vision Pro. Это первый продукт, на который не повлиял Стив Джобс.

Ожидается, что следующим большим проектом Apple станет MacBook c гибким экраном. Он заложит основу новой категории яблочных устройств: в сложенном виде – обычный лаптоп, а в разложенном и с подключенными аксессуарами – моноблок.

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