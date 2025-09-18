Его можно использовать для звонков, голосовых заметок и общения c ИИ.

Nothing представила следующее поколение беспроводных наушников Ear (3). Визуальных отличий от предшественников почти нет – ключевые изменения сконцентрированы на функциональности устройства.

Основным нововведением стала функция Super Mic: это первые TWS-наушники с микрофоном в зарядном кейсе. Его можно использовать для звонков, голосовых заметок и общения c ассистентом Gemini.

По словам компании, качество звука в таком режиме будет выше, чем при использовании встроенных микрофонов. При этом сами наушники должны быть подключены к телефону и вынуты из кейса.

Также Nothing Ear 3 получили 12-мм драйверы (были 11 мм) с поддержкой Hi-Res аудио и мощную систему активного шумоподавления. В корпус наушников и кейса добавили металлические элементы для повышения прочности и улучшения работы антенн. Автономность подросла до 38 часов (вместе с кейсом).

За новый гаджет просят 179 долларов (~7300 грн). Предзаказы уже открыты, а старт продаж намечен на 25 сентября.

Ранее в этом году Nothing выпустила Phone (3) – свой первый "настоящий флагман". Но обозреватели и пользователи считают, что аппарат не стоит своих денег.

Напомним, Apple на сентябрьской презентации представила AirPods 3 Pro. Гарнитура получила вдвое более мощное шумоподавление и сенсор пульса для спортивной статистики. Также обещают автономность до 8 часов в каждом наушнике.

