В случае любой даже малейшей поломки придется покупать новые наушники.

Специалисты iFixit продолжают разбирать осенние новинки Apple. После iPhone 16 пришел черед новых беспроводных наушников AirPods 4. Увы, владельцам в случае поломки новинки надеяться особо не на что – отремонтировать их едва ли получится.

0 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности – такие суровые "приговоры" iFixit выносит редко. Среди ключевых замечаний специалисты выделили тот факт, что по-прежнему нет способа легко заменить аккумулятор внутри корпуса AirPods. При этом Samsung, Sony и другие производители уже решили эту проблему в своих наушниках.

Разницы между моделями AirPods 4 с шумоподавлением и без ANC почти нет. Единственное различие – "один направленный наружу микрофон" с версии с шумоподавлением.

При этом никаких серьезных внутренних различий между AirPods 3 и AirPods 4 тоже не обнаружено. В зарядном футляре установлен аккумулятор на 345 мАч. Точно такой же используется в кейсе AirPods 3.

iFixit также разобрали обновленные полноразмерные AirPods Max 2, которые вышли вместе с AirPods 4 в сентябре. Единственное изменение по сравнению с версией 2020 года – порт USB-C вместо Lightning. Они получили 6 из 10 по шкале ремонтопригодности.

Напомним, Apple впервые в базовой линейке наушников предлагает AirPods в двух версиях – с шумоподавлением и без. Уже после анонса выяснилось, что шумоподавление в AirPods 4 в два раза хуже, чем в "Прошках".

А тем временем мы ждем октябрьскую презентацию Apple. Она пройдет в "ближайшие недели". Главной темой ивента станут первые компьютеры Mac на чипсетах M4, также должны обновить базовый iPad и iPad Mini.

Вас также могут заинтересовать новости: