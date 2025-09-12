Распиаренная функция живого перевода для AirPods не будет работать в Европе

Компания не назвала причину, но, скорее всего, это связано с местными законами по обработке данных.

Функция перевода других языков в реальном времени, представленная вместе с AirPods Pro 3, не будет работать для пользователей в Евросоюзе – по крайней мере, на старте, о чем сообщила сама Apple.

Согласно информации на сайте Apple, функция "Apple Intelligence: Live Translation with AirPods" недоступна, если владелец физически находится в Европе и его Apple ID также зарегистрирован в регионе. Внимание на это обратило MacRumors.

Купертиновцы не называют причину ограничения, но, скорее всего, всему виной местное законодательство. Многие функции, связанные с нейросетями, не работают в ЕС из-за GDPR и закона об искусственном интеллекте.

Видео дня

При активной функции Live Translation, AirPods распознают речь собеседника, отправляют ее на iPhone для перевода через Apple Intelligence и воспроизводят итоговый вариант прямо в ухо. При разговоре двух пользователей с совместимыми AirPods процесс становится почти синхронным.

После презентации стало известно, что помимо AirPods Pro 3 функция также поддерживается на старых AirPods Pro 2 и AirPods 4. Хотя для ее работы все еще требуется iPhone 15 Pro или новее с установленной iOS 26.

Что касается AirPods 3 Pro, то наушники получил вдвое более мощное шумоподавление и сенсор пульса для спортивной статистики. Также обещают автономность до 8 часов в каждом наушнике. В продаже наушники появятся 19 сентября по цене 249 долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: