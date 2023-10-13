Как уверяет производитель, их аппараты "служат дольше, чем любые другие смартфоны".

Apple выпустила инструкцию с советами по покупке бывшего в использовании iPhone. Компания никогда особо не отличалась любовью к перепродаже своих устройства. Тем удивительнее новый документ поддержки, опубликованный на ее официальном сайте.

В своей заметке купертиновцы сразу зашли козырей, подчеркнув, что iPhone "служит дольше, чем другой смартфон". Поэтому приобретение их гаджета "с рук" имеет смысл.

Но при этом важно, отмечает Apple, делать покупку у надежного продавца.

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Если можете, выясните, есть ли у iPhone какие-либо физические повреждения, состояние батареи, а также уточните детали по истории обслуживания устройства. Если iPhone заблокирован активацией, не покупайте его. Осмотрите смартфон при получении. Если он не в том состоянии, в котором вы ожидали, верните его.

Авторы рекомендации дали советы по покупке в интернете и в маркетплейсах, а также по тестированию функций и состояния аккумулятора.

"Если б/у iPhone не включается, возможно, аккумулятор разряжен, попробуйте его зарядить. Если аккумулятор не заряжается, не покупайте устройство".

В инструкции Apple также подробно разобрали каждый нюанс, который следует проверить перед покупкой бывшего в использовании iPhone. В числе советов: проверка внешнего вида, как выяснить, привязан ли iPhone к оператору связи, а также как проверить камеру, динамики и все боковые кнопки.

Согласно актуальной статистике, смартфоны Apple являются наиболее выгодными при перепродаже, в то время как устройства на Android обесцениваются на вторичном рынке куда быстрее: некоторые из них сильно дешевеют всего через два месяца после выхода.

Также статистика демонстрирует, что в последние пару лет мировой рынок смартфонов демонстрирует спад. Этот тренд во многом связан с расширением сегмента б/у – к примеру, вместо покупки нового среднебюджетного аппарата многие пользователи отдают предпочтение подержанному флагману.

УНИАН рассказывал о лучшем iPhone на сегодняшний день по соотношению цены и качества. Он оптимален для работы, игр и фото, но при этом не имеет бесполезных косметических функций, как актуальная линейка "айфонов".

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