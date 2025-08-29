Большинство из нас не задумывается о нюансах зарядки, а именно они напрямую влияют на срок службы батареи.

Проблема ускоренного износа аккумулятора остается актуальной для всех – от владельцев ультрабюджетных смартфонов до обладателей топовых флагманов. Основная причина проста: большинство пользователей не задумывается о нюансах зарядки, а именно они напрямую влияют на срок службы батареи.

Чтобы не испортить батарею раньше времени и максимально продлить срок ее службы, чаще всего рекомендуется соблюдать эти пять правил:

Не разряжайте батарею "в ноль" и не заряжайте до 100%. Оптимальный диапазон – от 20 до 80%.

Не оставляйте смартфон на зарядке на ночь. Когда батарея достигает 100%, начинаются лишние циклы подзарядки-разрядки, ускоряющие ее износ.

Не пользуйтесь телефоном во время зарядки. Это вызывает нагрев аккумулятора и снижает эффективность зарядки.

Избегайте перегрева. При 55 °C батарея изнашивается почти в 4 раза быстрее, чем при комфортных 25 °C.

Лучше отказаться от беспроводных зарядок. Она приводит к дополнительному нагреву смартфона, что ускоряет деградацию аккумулятора.

Но главным фактором, влияющим на деградацию батарею все еще остается использование неоригинальных кабелей USB-C (в случае с microUSB можно использовать почти любой) и Lightning, либо дешевыми китайскими беспроводными зарядами с AliExpress и других онлайн-площадок.

Все потому, что фирменное зарядное устройство создается производителем с учетом конкретных требований и характеристик батареи вашего девайса. Оно обеспечивает оптимальное напряжение и силу тока, делая процесс зарядки максимально безопасным и щадящим.

Неофициальные кабели могут привести к перегреву, скачкам напряжения, а в худшем случае и вовсе поломке телефона. С беспроводными зарядками ситуация аналогична: бюджетные варианты чаще всего не обеспечивают достаточного охлаждения.

Причем, надежный зарядный кабель не обязательно должен быть дорогим. Главное – чтобы он был сертифицирован. Например, для устройств Apple советуется выбирать аксессуары с маркировкой MFi (Made for iPhone & iPad). Они проходят тесты на совместимость и соответствуют стандартам качества, гарантируя безопасность зарядки.

Если вам интересны другие полезные лайфхаки, УНИАН рассказывал, как избавиться от навязчивой рекламы на iOS и Android. Она не только мешает просмотру контента, но и лишний раз нагружают устройство.

А если смартфон стал дольше заряжаться, быстрее разряжаться и не "держит" заряд даже сутки, возможно, пришло время откалибровать аккумулятор – тем более если вы ни разу этого не делали.

