Как избавиться от навязчивой рекламы на iOS и Android: всего одно действие

Лайфхак для тех, кому не нравится то, что их устройство и рекламодатели знают о них слишком много.

Порой, нет ничего более раздражающего, чем всплывающие рекламные уведомления на экране телефона. Они не только мешают просмотру контента, но и лишний раз нагружают устройство.

К счастью, есть универсальный способ, как навсегда убрать контекстную рекламу на iOS и Android-устройствах. Ну или хотя бы снизить количество и релевантность рекламы до минимума.

Как отключить рекламу на андроиде

В настройках Android-телефона переходим по пути "Защита и конфиденциальность" → "Настройки конфиденциальности" → "Реклама".

Видео дня

Затем перейдите в меню "Конфиденциальность в рекламе" и отключите все три тумблера – они по умолчанию включены. После чего нажмите "Удалить рекламный идентификатор" (или "Сбросить рекламный идентификатор") и подтвердите действие.

Как отключить рекламу на iOS

Если у вас iPhone или iPad, откройте "Настройки" → "Конфиденциальность и безопасность" и в самом низу найдите "Реклама от Apple"

В меню "Реклама от Apple" выключите тумблер "Контекстная реклама".

Теперь ваше устройство либо совсем не будет формировать ваш рекламный профиль, либо создаст его заново – без учета прошлой активности. Количество рекламы может не измениться, но она станет менее персонализированной и будет меньше отвлекать.

Полностью убрать рекламу можно, включив авиарежим. Рекламные блоки по умолчанию требуют загрузки из интернета, поэтому логично, что если отсутствует подключение к сети, они не будут отображаться. Либо поставить сервер от AdGuard в настройках DNS.

Ранее УНИАН рассказывал о предметах, которые нельзя держать рядом с Wi-Fi-роутером, и как превратить старый смартфон в камеру видеонаблюдения.

Вас также могут заинтересовать новости: