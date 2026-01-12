Эксперты назвали 5 портативных колонок, которых стоит избегать любой ценой

В рейтинг попали как относительно бюджетные устройства, так и продукты от известных брендов.

Американское издание Consumer Reports обнародовало список портативных колонок с худшими показателями качества, громкости и надежности, которые не стоит покупать в 2026 году.

В рейтинг попали как относительно бюджетные устройства, так и продукты от известных брендов. Все они получили низкие оценки по ряду ключевых критериев, что делает их не самыми лучшими вариантами для музыки дома, на прогулке или в путешествии.

IKEA Vappeby

Видео дня

IKEA Vappeby позиционируется как бюджетная Bluetooth‑колонка, которую можно пристегнуть к рюкзаку или поясу с помощью крючка для карабина, а IP67‑защита дает уверенность при использовании на улице. Но по оценке Consumer Reports она получила всего 24 из 100 баллов.

Низкий рейтинг обусловлен прежде всего ограниченным уровнем громкости и слабым качеством звука, из‑за чего музыка банально "теряется" даже в тихой комнате. Другие пользователи жаловались, что колонка не включает зарядный кабель в комплекте, а кнопка включения/выключения перестала работать.

JBL Clip 4

Компактная колонка с фирменным карабином и влагозащитой (IP67), что делает ее удобной для походов и активного отдыха. Однако CR поставил ей всего 38/100 из‑за ограниченного звукового давления, перехода стерео в моно и заметной компрессии на высокой громкости.

Clip 4 также страдает от посредственного времени работы батареи – хотя она рассчитана на 10 часов, реальная автономность составляет вдвое меньше.

Edifier MP100 Plus

Несмотря на влагозащиту и привлекательный тканевый корпус, эта колонка получила всего 34/100 баллов. Тесты показали, что модель недотягивает по качеству низких частот и не дает насыщенного звучания даже при полной зарядке.

Для тех, кто хочет глубокого, насыщенного звучания, на рынке есть куда более качественные варианты даже по сопоставимой цене (50 долларов).

Altec Lansing HydraBlas

Колонка выглядит заманчиво на бумаге: 20 часов автономности, влагозащита IP67, функция беспроводной Qi‑зарядки и дальность обнаружения до 30м. Но реальные отзывы указывают на слабенький звук, трудности с сопряжением и гораздо меньшую автономность. Финальный балл – всего 35/100.

Onn Large Wi‑Fi Speaker

Onn Large Wi‑Fi Speaker – интересная попытка объединить Bluetooth, Wi‑Fi, USB и AUX‑вход в одном устройстве, а также предложить стриминг по AirPlay и более широкие сетевые возможности.

Но по версии Consumer Reports эта модель набирает всего 36/100 за нестабильное Wi‑Fi‑соединение, случайные отключения и трудности с интеграцией голосовых ассистентов (Alexa / Google Home). Покупатели жалуются, что колонки часто теряют связь или внезапно выключаются.

Ранее специалисты Consumer Reports провели исследование и назвали 5 лучших беспроводных наушников. Некоторые из них вышли еще в 2022 году, но до сих пор не потеряли своей актуальности благодаря отличному соотношению цены и возможностей.

УНИАН рассказывал, что будет, если не выключать телевизор. Оставлять телевизор включенным круглосуточно не так безобидно, как кажется.

Вас также могут заинтересовать новости: