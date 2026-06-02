В Украине вторую неделю подряд дешевеет клубника: сколько стоит килограмм

При этом цены на рынке пока остаются нестабильными.

Оптовые цены на клубнику в Украине от местных производителей снижаются вторую неделю подряд. Ягоду продают от 120 до 200 грн/кг, что в среднем на 21% дешевле, чем неделей ранее, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Главной причиной падения цен стало стремительное увеличение предложения ягоды из южных областей страны. В то же время спрос со стороны покупателей остается достаточно сдержанным. Как следствие, продавцы вынуждены постепенно снижать отпускные цены на быстропортящуюся клубнику.

Отдельным фактором удешевления ягоды является активная поставка импортной клубники из Греции, Турции и Испании. Цена зарубежной ягоды обычно не превышает 200 грн/кг.

Впрочем, пока что клубника в Украине в среднем стоит на 11% дороже, чем в начале июня прошлого года. Но большинство участников рынка согласны, что стоимость ягоды может еще существеннее упасть уже со следующей недели, что связано с массовым поступлением клубники с открытого грунта.

В то же время на Столичном рынке цены на клубнику в начале июня фиксируются, с некоторым приближением, следующим образом:

закарпатская рассыпная средняя – 190 грн/кг;

премиальная "Румба" – 200 грн/кг;

"Румба" евротара – 230 грн/кг;

житомирская "Фрутко" премиальная – 230 грн/кг;

одесская клубника евротара – 200 грн/кг;

хорошая греческая ягода – 180 грн/кг.

На рынке также объясняют, что цены на клубнику могут очень быстро меняться – например, ягоду, которую не покупали по 140 грн/кг, буквально на следующий день раскупают уже по 170 грн/кг. Более стабильные цены прогнозируют, когда на рынок выйдет основная масса товара, а погода также станет более предсказуемой.

Так, на прошлой неделе продавцы на рынке жаловались, что украинцы уже успели "наесться" клубники и не так активно ее покупают. Поэтому цены на ягоду приходилось снижать. Однако ситуация изменилась всего за один день.

В то же время цена молодого картофеля существенно упала в последнюю декаду мая и впервые опустилась ниже цены импортного картофеля этого года.

