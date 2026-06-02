От режиссера 'Джона Уика': вышел трейлер экшн-триллера 'Как ограбить банк' с Николасом Холтом

Вышел украинский трейлер криминального экшн-триллера "Как ограбить банк" (How To Rob A Bank) от признанного мастера жанра, американского режиссера Дэвида Литча ("Джон Уик", "Атомная блондинка", "Дэдпул 2", "Скоростной поезд", "Каскадер").

По сюжету фильма, серия дерзких ограблений набирает обороты, когда преступники начинают публиковать кадры своих налетов в соцсетях. Теперь полиция любой ценой стремится выйти на их след.

Главные роли в фильме сыграли Николас Холт ("Безумный Макс: Дорога ярости", "Фаворитка", "Меню", "Носферату", "Супермен") и Зои Кравиц ("Люди Икс: Первый класс", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Бэтмен", сериал "Большая маленькая ложь").

Также в фильме задействованы Джон Си Рейли ("Что гложет Гилберта Грейпа", "Двойная ставка", "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Локричная пицца"), Анна Савай (сериалы "Монарх: Наследие монстров", "Сегун"), Пит Дэвидсон ("Отряд самоубийц: Миссия на вылет", "Тело Тело Тело", "Дурные деньги"), Тати Габриэль ("Мортал Комбат 2", "Uncharted: Неизведанное", сериалы "Ты", "Леденящие душу приключения Сабрины"), Кристиан Слейтер ("Интервью с вампиром", "Сломанная стрела", "Охотники за разумом") и другие.

Кстати, сам Литч в прошлом был каскадером, а потому в его фильмах всегда много зрелищных сцен с драками, погонями и другими яркими моментами.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H Film Distribution Company, в украинский прокат фильм выйдет 3 сентября 2026 года.

