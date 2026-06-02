Россия может усилить удары по Украине: эксперт назвал два возможных сценария

Эксперт отметил, что россияне не могут реализовать свои стратегические цели на фронте.

Российские войска не собираются отказываться от массированных обстрелов Украины. Более того, враг может усилить атаки. Об этом заявил военный эксперт и военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко в интервью "РБК-Украина".

По его словам, сейчас существует два вероятных сценария вражеских ударов по Украине. Мусиенко отметил, что одним из них является усиление атак летом.

"Россия может попытаться создать нам новые проблемы в энергетике именно во время пиковой нагрузки из-за активного использования кондиционеров и так далее. Как это было в 2024 году, мы подобный этап проходили", - рассказал эксперт.

Вторым сценарием, по словам Мусиенко, является накопление ракет до осени. Он считает, что россияне могут взять паузу, а затем попытаться сорвать начало отопительного сезона.

Эксперт добавил, что в таком случае оккупанты могут применять меньше баллистики и больше дронов. Он отметил, что это позволит врагу накопить запасы.

"И на осень, если мы говорим о возможности восстановления осенью реального переговорного процесса, это, конечно, может усилиться", - подчеркнул Мусиенко.

Также эксперт поделился, что россияне не могут реализовать свои стратегические цели на фронте. Он добавил, что враг несет огромные потери, а удары по российской логистике только растут.

"Путин ищет что-то, что ему создаст для российской аудитории и для мира какую-то картинку силы. Что он контролирует ситуацию. Другого пути, кроме террористических преступлений, кроме вот этих актов террора против гражданского населения у него просто нет", - сказал Мусиенко.

Как Украина может помешать врагу бить "Цирконами"

Ранее авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в комментарии УНИАН рассказал, что по состоянию на 15 апреля у РФ в запасе на складах было 230 ракет "Циркон", и она производила 3 единицы в месяц.

Эксперт объяснил, как Украина может противодействовать таким атакам, как в ночь на 2 мая, учитывая отсутствие антибаллистических ракет. По его словам, в этом может помочь продолжение ударов по производству в РФ – в Воткинске, где находится основной серийный завод, и в Коломне, где ракеты разрабатывают и выпускают в небольших количествах.

