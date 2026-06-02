Россия может усилить удары по Украине: эксперт назвал два возможных сценария

Российские войска не собираются отказываться от массированных обстрелов Украины. Более того, враг может усилить атаки. Об этом заявил военный эксперт и военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко в интервью "РБК-Украина".
По его словам, сейчас существует два вероятных сценария вражеских ударов по Украине. Мусиенко отметил, что одним из них является усиление атак летом.
"Россия может попытаться создать нам новые проблемы в энергетике именно во время пиковой нагрузки из-за активного использования кондиционеров и так далее. Как это было в 2024 году, мы подобный этап проходили", - рассказал эксперт.
Вторым сценарием, по словам Мусиенко, является накопление ракет до осени. Он считает, что россияне могут взять паузу, а затем попытаться сорвать начало отопительного сезона.
Эксперт добавил, что в таком случае оккупанты могут применять меньше баллистики и больше дронов. Он отметил, что это позволит врагу накопить запасы.
"И на осень, если мы говорим о возможности восстановления осенью реального переговорного процесса, это, конечно, может усилиться", - подчеркнул Мусиенко.
Также эксперт поделился, что россияне не могут реализовать свои стратегические цели на фронте. Он добавил, что враг несет огромные потери, а удары по российской логистике только растут.
"Путин ищет что-то, что ему создаст для российской аудитории и для мира какую-то картинку силы. Что он контролирует ситуацию. Другого пути, кроме террористических преступлений, кроме вот этих актов террора против гражданского населения у него просто нет", - сказал Мусиенко.
Как Украина может помешать врагу бить "Цирконами"
Ранее авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в комментарии УНИАН рассказал, что по состоянию на 15 апреля у РФ в запасе на складах было 230 ракет "Циркон", и она производила 3 единицы в месяц.
Эксперт объяснил, как Украина может противодействовать таким атакам, как в ночь на 2 мая, учитывая отсутствие антибаллистических ракет. По его словам, в этом может помочь продолжение ударов по производству в РФ – в Воткинске, где находится основной серийный завод, и в Коломне, где ракеты разрабатывают и выпускают в небольших количествах.