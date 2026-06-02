В Копенгагене откроется футуристический банный комплекс прямо на воде

Во многих европейских городах культура бань и спа является частью исторического наследия – от термальных бань Сечени в Будапеште до знаменитых римских бань в британском Бате. Впрочем, именно Скандинавию часто называют одним из главных центров водного wellness-отдыха, пишет TimeOut.

Вскоре Копенгаген, который уже известен своими морскими купаниями и саунами в городской гавани, получит еще одну необычную локацию для отдыха – новый Water Culture House.

"Новый банный комплекс расположится в гавани Копенгагена рядом со зданием городской Оперы. Открытие объекта ожидается уже в 2026 году. Проект разработала японская архитектурная студия Kengo Kuma & Associates. В комплексе планируется обустроить центр водной культуры, wellness-зону и общественные пространства для жителей и туристов", – отмечают в СМИ.

По информации на официальном сайте проекта, сооружение возведут из массивных кирпичных блоков со специальными промежутками между ними, которые будут позволять естественному свету проникать внутрь днем. Вечером эффект будет работать наоборот – свет изнутри здания будет просвечивать наружу через эти отверстия.

Комплекс будет напрямую соединен с бассейном в гавани на набережной.

Также в Water Culture House обустроят: открытый бассейн с подогревом, детский бассейн на причале, тренировочные залы, комнаты для встреч и общественных мероприятий.

Авторы проекта обещают, что новое пространство станет одной из самых ярких современных локаций Копенгагена.

Точную дату открытия пока не называют, однако запуск комплекса ожидается осенью 2026 года.

