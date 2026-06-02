Россияне получили новый 'дедлайн' для оккупации Степногорска, - Волошин

Летом оккупанты будут пытаться активизировать штурмовые действия на нескольких направлениях фронта.

Российские захватчики вновь предприняли попытку приблизиться к Малой Токмачке, но получили отпор. Об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил в эфире телеканала "Суспільне".

По его словам, за последние сутки на Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения.

"Противник пытался, как уже стало традицией, безуспешно приблизиться к Малой Токмачке", – отметил Волошин.

Кроме того, российские оккупанты пытались штурмовать в районе населенного пункта Щербаки.

"И там у него тоже никаких продвижений, никаких успехов", – добавил спикер.

Захватчики стремятся оккупировать Степногорск до конца июня

Вместе с тем он сообщил, что в районе Степногорска продолжаются ожесточенные бои, поскольку в этой местности Силы обороны Украины проводят активные действия и пытаются перехватить тактическую инициативу, а также восстановить контроль над ранее утраченными позициями.

"И сейчас там также довольно непросто", – пояснил Волошин.

При этом, по данным украинской разведки, командование оккупантов поставило задачу одному из десантных подразделений, вводимых по ротации, захватить Степногорск до конца июня.

"До 30 июня Степногорск по приказу российских командиров должен быть захвачен этими десантниками", – сообщил Волошин.

Прибытие нового "пушечного мяса" на фронт

Также спикер пояснил, что противник активизировался на фронте из-за того, что провел определенные перегруппировки оккупационных сил и средств. На некоторые участки фронта были переброшены личный состав восстановленных подразделений и соединений.

"Подъехало новое пушечное мясо. И по данным нашей разведки, эти новые подразделения получили и новые мотоциклы для того, чтобы проводить такие штурмовые действия. И кроме того, получили задания с новыми дедлайнами. То есть, все это говорит о том, что летом противник будет пытаться активизировать штурмовые действия на нескольких направлениях или, по крайней мере, держать довольно высокий темп таких штурмовых действий", – сообщил Волошин.

Пресс-секретарь добавил, что уже долгое время враг не имеет успехов.

"Это российское командование считает собственным поражением и, поэтому, будет пытаться получить хоть какие-то положительные результаты, и для этого ставятся дедлайны для тех или иных подразделений", – сообщил Волошин.

Россияне не имеют серьезных успехов на фронте

Как сообщал УНИАН, в Пологовском районе Запорожской области, несмотря на многочисленные штурмы, российским оккупантам за четыре года не удалось захватить село Малая Токмачка.

Российское командование ставило задачу своим подразделениям до конца мая захватить ряд населенных пунктов, но планы врага сорваны.

