Золотые часы и пластиковый iPhone 5c оказались в списке главных провалов яблочной корпорации.

При упоминании Apple на ум сразу приходят iPhone, Mac и iPad. В то же время яблочная корпорация за свою историю выпустила множество сомнительных устройств, которые не получили ожидаемой популярности.

Журналисты издания XDA составили список пяти самых провальных продуктов Apple в истории корпорации из Купертино. Здесь даже нашлось место одной модели iPhone.

В пятерку самых провальных продуктов компании вошла золотая версия умных часов Apple Watch Edition, которую выпустили в 2015 году. Как отметили авторы антирейтинга, идея выпустить гаджет в очень дорогом золотом корпусе, но с ограниченной программной поддержкой очевидно оказалась не самой лучшей.

В число неудачных продуктов компании эксперты также включили выпущенный в 2013 году iPhone 5c. Телефон пожертвовал металлическим корпусом премиум-класса в пользу пластикового, чтобы удовлетворить потребности людей с ограниченным бюджетом. Однако продажи этой модели были провальными, несмотря на ее относительную дешевизну.

Одним из главных провалов Applе также посчитали компьютер Power Mac G4 Cube, на который компания возлагала большие надежды, но свернула производство уже через год. Упоминается и карманный гаджет Newton MessagePad, выпущенный в 90-х – он отчасти привел к появлению iPad и iPhone.

Замыкает топ-5 главных неудач яблочной компании персональный компьютер Apple Lisa, продававшийся в начале 1980-х годов за 10 тысяч долларов, из-за чего он оказался не по карману пользователям.

Какие новые продукты Apple появятся в 2023 году

Напомним, что с начала 2023 года Apple уже успела выпустить новые MacBook Pro на M2 Pro и M2 Maх, а в марте был представлен новый "желтый" iPhone 14.

С 5 до 9 июня у Apple запланирована конференция для разработчиков WWDC 2023. На ней, по слухам, Apple наконец представит свою гарнитуру смешанной реальности. Считается, что гаджет напрямую связан с наследием Тима Кука и станет первым продуктом, на который не повлиял Стив Джобс.

Также весной-летом ожидается выход специальной версии AirPods Pro с USB-C и, возможно, второго поколение AirPods Max. Традиционно, главная презентация компании пройдет в сентябре, где покажут смартфоны iPhone 15 с новым дизайном и USB-C, Apple Watch Series 9 и другие устройства.

Вас также могут заинтересовать новости: