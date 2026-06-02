'Дойдем до каждого и выясним, кто чем занимался': Федоренко возмутился 'культу уклонения'

В ТЦК в основном работают люди, прошедшие войну, заявил Федоренко.

В Украине растет "культ уклонения", который напрямую мешает украинской армии. Такое мнение в интервью "Фабрике новостей" высказал командир подразделения ударных беспилотников Юрий Федоренко.

"Там последняя картинка, я не знаю, ИПСО или не ИПСО, где пришли в спортзал и спортсмены избили сотрудников ТЦК. И там 130 000 просмотров. Ребята, вы, конечно, молодцы, качаете железо кровью и потом. Но вопрос в том, что вы не даете возможности тем, кто четыре года воюет, увидеть ребенка, вы не даете возможности вылечиться. Именно вы, которые саботируете мобилизационные процессы, и это набирает какое-то количество просмотров, кайфуете", – сказал Федоренко.

Он подчеркнул, что Украина предоставила всем военнообязанным два пути: либо уточнить свои данные и ждать момента мобилизации, либо самостоятельно присоединиться к армии, выбрав для себя профессию. А конфликты у сотрудников ТЦК возникают только с теми, кто фактически этого не сделал.

"У нас несколько миллионов этого не сделали. И когда фактически представители ТЦК с Нацполицией спрашивают у гражданина: "Покажите, пожалуйста, ваши военно-учетные документы. Покажите, у вас есть броня, вы работаете на военном предприятии, вы работаете врачом, вы учитесь на данный момент в аспирантуре. У вас есть другие обстоятельства, трое несовершеннолетних детей. Вы являетесь опекуном, или вы просто фактически уклоняетесь? Вот о чем говорит ТЦК. В ответ они слышат: "Сд*хните, идите воюйте"", – добавил Федоренко.

Он подчеркнул, что не все, но подавляющее большинство сотрудников ТЦК уже выполнили свой долг по защите Родины и вернулись туда работать после ранения. Также он заявил, что если человек прошел все процедуры рекрутинга или имеет отсрочку – "никто его в автобус не затащит".

"Я лично этим парням, которые занимаются спортом, скажу так: мы дойдем до каждого и оценим, кто чем занимался. Это абсурд. Войну ведут деды. Это простые дяди, которые пахали огороды на тракторах, работали на комбайнах, работали на химпредприятиях, работали на объектах критической инфраструктуры. Вот те ребята, на плечах которых держится война. А те, кто качает железо в залах, еще позволяют себе пропагандировать культ уклонения от службы", – заявил Федоренко.

Ранее нардеп Александр Федиенко заявлял, что в Раде обсуждается идея вернуться к механизму блокировки банковских карт и водительских удостоверений мужчин призывного возраста, уклоняющихся от мобилизации. Он также заявил, что в Украине могут создать "реестр уклонистов", над которым работает Минобороны.

Он также высказался по вопросу демобилизации в Украине. По словам нардепа, если все необходимые механизмы заработают в ближайшее время, то демобилизацию в Украине могут начать уже в середине – конце следующего года. Он отметил, что она коснется военных, которые служат с 2022 года.

