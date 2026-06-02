В РФ хотят разрешить официальные браки с 14 лет: как эту идею встретили местные жители

Прокремлевские демографы сразу же принялись оправдывать эту идею.

Российские демографы и эксперты местной академии наук предлагают снизить брачный возраст до 14 лет. Это, по их мнению, позволило бы "преодолеть демографический кризис". Но простые россияне встретили эту идею с критикой и насмешками.

По данным мониторинга общественной организации Join Ukraine, главным лоббистом этой идеи выступил руководитель Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. В ходе профильной дискуссии о рождаемости он публично высказался за поэтапное омоложение брачного возраста.

Его позицию сразу же бросились защищать лояльные Кремлю демографы и отдельные "эксперты РАН". Они начали уверять, что на юге России подростки созревают значительно быстрее в физиологическом плане, а значит, готовы со школьной скамьи заводить детей и строить семьи.

Видео дня

Впрочем, задобрить российское общество не удалось. Аналитики подсчитали, что гневные и осуждающие реакции под публикациями преобладали над положительными – соотношение 15 к 1. Жители РФ массово пишут, что государство семимильными шагами "возвращается в Средневековье", само предложение напоминает практики Афганистана и движения "Талибан". Жители страны-оккупанта даже иронизировали, что на уроки теперь будуть ходить "беременные школьницы".

Интересно, что даже уроженцы Северного Кавказа поспешили откреститься от абсурдного новшества. Они подчеркнули, что даже в консервативных и глубоко традиционных регионах люди не одобряют столь ранние союзы.

"Даже пользователи, которые обычно поддерживают действия властей или демонстрируют лояльность к государственной политике, отнеслись к этой идее резко негативно", – заявил ведущий аналитик российского направления Join Ukraine Андрей Сухарина.

Аналитики также зафиксировали появление антимигрантских и антикавказских комментариев, в которых пользователи связывали предложение со стереотипами о традициях отдельных регионов.

Другие новости о ситуации в России

Ранее УНИАН сообщал, что в России растут мрачные настроения: они больше не верят в скорую победу. Крупнейшая государственная социологическая служба России, ВЦИОМ, в пятницу зафиксировала падение рейтинга одобрения Путина до 65,6%.

Мы рассказывали о новых настроениях среди россиян чуть более подробно. Российская пропаганда все чаще обсуждает не только события на фронте, но и будущее отношение украинцев к россиянам. Это свидетельствует о том, что в Москве понимают глубину проблем.

Они понимают, что пошло не так в военной сфере, на фронте…

Вас также могут заинтересовать новости: