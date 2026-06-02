В отчете речь идет о танках, гаубицах, бронемашинах и зенитках.

Болгарские военные склады существенно опустели в 2025 году – и теперь это официально подтверждено документами. Отчет страны перед ООН по торговле оружием зафиксировал передачу десятков единиц тяжелой техники в Великобританию и Чехию, пишет Telegram-канал In Factum.

Конечным пунктом назначения, как отмечается, почти наверняка стала Украина.

По данным отчета, Лондон получил 18 самоходных орудий "Гвоздика" – это советская 122-мм машина, которая до сих пор активно работает на украинских позициях. В пакет добавили три тягача МТ-ЛБ, разведывательные машины БРДМ-2 и три противотанковые пушки БС-3 – стомиллиметровые "сотки", которые уничтожают бронетехнику с расстояния до двух километров.

Прага получила самый тяжелый пакет: 22 танка Т-72, 38 гаубиц Д-30, БМП-1, десятки МТ-ЛБ и два американских HMMWV. В целом достаточно, чтобы переоснастить несколько батальонов.

Отдельной строкой в отчете – прямые поставки Украине. Без каких-либо посредников Болгария передала Силам обороны полсотни зенитных установок ЗУ-2, сотню пулеметов калибра 7,62 мм, сотню ручных гранатометов ATGL-L2 и 3000 одноразовых гранатометов Bulspike.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Украина получила от Германии новую пусковую установку к зенитно-ракетному комплексу IRIS-T.

Также получены в дополнение к стационарным – мобильные тренажеры F-16. По словам министра обороны Михаила Федорова, это возможность непрерывно тренировать наших пилотов, фактически – переход на стандарты НАТО в их подготовке.

