Поисковик Google стал стремительно терять пользователей: они уходят к конкуренту

Вместо классических ссылок пользователи Google все чаще видят ИИ-обобщения, встроенные ответы и интерактивные блоки.

Накануне Google представила крупнейшее обновление своей поисковой системы за последние 25 лет. Поисковый гигант фактически "убил" свою культовую строку: вместо быстрых ссылок поисковик теперь генерирует готовые ответы и выполняет задачи через ИИ-агентов.

Как говорится в статье Pcforum.hu, на этом фоне резко вырос интерес к альтернативным поисковым сервисам. Пользователи начали активнее искать другие решения, которые позволят им сохранить привычный формат поиска информации в интернете.

Так, например, недельный рост установок DuckDuckGo составил в среднем 18%, а в пиковые дни достигал примерно 30%. На iOS показатели были еще выше – в один из дней установки подскочили на 69%.

Также отдельным спросом пользуется версия DuckDuckGo без ИИ-функций. На неделе 20-25 мая, когда Google поделилась планами обновления поиска, спрос вырос на 28%.

При этом сама DuckDuckGo уже давно развивает собственные инструменты на базе ИИ. У компании есть сервис Duck.ai, который предоставляет доступ к моделям Anthropic, OpenAI и Mistral AI.

Ключевое отличие заключается в подходе: все ИИ-дополнения там являются полностью опциональными. Пользователь может при желании отключить нейросетевые ответы, ИИ-изображения и генеративные функции.

Помимо этого, DuckDuckGo делает упор на конфиденциальность. Компания утверждает, что не хранит историю запросов, удаляет ИИ-чаты в течение 30 дней и не используют пользовательские данные для обучения моделей.

При этом важно отметить, что на данный момент Google по-прежнему сохраняет традиционный формат поиска – пользователи все еще видят список ссылок. Однако компания все активнее внедряет так называемый "AI-режим" и расширения AI Overviews, которые постепенно вытесняют привычные результаты.

В выдаче становится больше встроенных блоков – рекомендаций, видео, рекламы, а теперь еще и ИИ-ответов, из-за чего органические ссылки могут теряться на фоне дополнительных элементов.

Сама Google не называет точные сроки полного перехода на ИИ-режим как основной формат поиска, ограничиваясь заявлениями о планах реализовать это "в ближайшее время". Эксперты предполагают, что если подобная трансформация действительно произойдет, это вызовет еще большую волну перехода пользователей на альтернативные поисковые системы.

Ранее стало известно, что Google "урезала" бесплатное хранилище для новых пользователей до 5 гигабайт. Чтобы разблокировать полный объем, требуется привязка номера телефона.

Также пользователи обратили внимание, что Google Chrome начал незаметно скачивать на диск ИИ-модель весом 4 гигабайт. Речь идет о Gemini Nano – она нужна для нейросетевых функций браузера.

