Apple добавила оригинальный iPhone SE в свой список "устаревших" (Obsolete) продуктов. Устройство начали официально продавать весной 2016 года, а с полок магазинов он исчез осенью 2018-го, но только сейчас компания решила, что айфон окончательно устарел.

Для владельцев это означает конец официальной сервисной поддержки. Починить гаджет все еще можно, но только не в официальных сервисных центрах с помощью оригинальных запчастей.

Такая долгая поддержка была обусловлена во многом популярностью гаджета. Для многих пользователей он стал их первым "айфоном" благодаря сочетанию доступного ценника, мощного железа и классического 4-дюймового дизайна от iPhone 5S, что сделало его привлекательным входом в экосистему Apple.

Полный список устаревших Айфонов теперь выглядит так:

iPhone

iPhone 3G

iPhone 4

iPhone 5C, iPhone 5S

iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s

iPhone SE

Напомним, в феврале 2025 на смену бюджетной линейки iPhone SE пришел более дорогой iPhone 16e, а вместе с ним компания окончательно отказалась от использования физической кнопки Home со сканером отпечатков пальцев.

Презентация iPhone 17е ожидается в начале 2026 года. Предполагается, что новинка станет концом эпохи смартфонов Apple с челкой. От нее откажутся в пользу выреза Dynamic Island. Цена должна остаться прежней – от $599.

