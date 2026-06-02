Сумскую впервые за долгое время прямо спросили о зяте-россиянине: что она ответила

Актриса неохотно говорит о своей старшей дочери и ее мужа, которые проживают в Москве.

Народная артистка Украины, известная актриса театра и кино Ольга Сумская ушла от прямого ответа на вопрос о своем зяте - российском актере Владимире Яглыче.

"Здесь, пожалуйста, следующий вопрос, потому что мы не видимся, и… пока что…", - заявила она в программе "Тур зірками", дав понять, что не намерена обсуждать эту тему.

На уточняющий вопрос, общаются ли они по телефону, актриса добавила:

"Ну, пока что ничего не могу сказать".

Сумская обычно или избегает комментариев по поводу своей старшей дочери Антонины Паперной и ее мужа-россияна, которые много лет живут в Москве, или дает резкие и не особо содержательные ответы на соответствующие вопросы о них.

Как писал УНИАН, недавно Ольга Сумская также неохотно высказалась о старшой дочке Антонине Паперной, проживающей в РФ:

"Я хочу прежде всего выдержки. Я стараюсь быть сильной, не реагировать на тот хейт, постоянно возникающий вокруг нашей семьи. И я мечтаю просто обнять своих родных. Это мой родной ребенок, а я мама, и я переживаю за них, конечно", - заявила она.

