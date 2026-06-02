Источник раскрыл емкость аккумуляторов iPhone 18 и 18 Pro Max

Утечка указывает, что грядущие флагманы Apple получат аккумуляторы разной емкости в зависимости от страны.

В сети появились новые подробности о грядущих флагманах Apple, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, и на этот раз "утечка" касается одной из самых важных характеристик – емкости аккумулятора. Судя по всему, этой осенью на революцию можно не рассчитывать.

По данным инсайдера Digital Chat Station, Apple тестирует две конфигурации аккумуляторов для iPhone 18 Pro: 4 056 мАч для моделей с физическим SIM-слотом и 4 288 мАч для версий без SIM-лотка, использующих только eSIM.

Оба значения лишь на несколько процентов больше, чем у текущего флагмана iPhone 17 Pro, емкость которого составляла 3988 мАч и 4252 мАч соответственно.

Тем не менее, инсайдеры отмечают, что это не обязательно означает слабый прирост автономности – ключевую роль может сыграть новое поколение процессора A20 Pro, выполненного по 2-нм техпроцессу. Также ожидается внедрение нового энергоэффективного модема Apple C2.

Отдельно упоминается и iPhone 18 Pro Max: его аккумулятор может превысить отметку 5000 мАч, достигнув 5100–5200 мАч в зависимости от региона.

По слухам, начиная с iPhone 18 Pro Apple начнет переводить европейские рынки на eSIM без физического лотка. А значит, украинские пользователи могут тоже получить версии iPhone с увеличенной батареей.

Ранее появилась информация, что Apple готовит мощное обновление камер в iPhone 18 Pro. Основная камера впервые в истории получит систему с переменной диафрагмой, которая даст пользователям более гибкие настройки экспозиции и глубины резкости.

Презентация iPhone 18 Pro/Pro Max ожидается осенью 2026 года – вместе с ними должны показать и первый складной iPhone. А вот базовый iPhone 17, согласно утечкам, выйдет только весной 2027 года.

