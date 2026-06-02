Рок-песня 1988 года названа самым тревожным треком 80-х

В песне "The Mercy Seat" поется о заключённом.

Композицию "The Mercy Seat", которую исполняла австралийская рок-группа Nick Cave & The Bad Seeds, назвали одной из самых тревожных песен 80-х годов.

Как отмечает журнал Far Out, именно она заняла первую строчку в их рейтинге. Эта пятиминутная песня 1988 года из альбома "Tender Prey" имеет своеобразное аранжирование и текст, в котором речь идет о заключенном, которого вскоре казнят.

К слову, в список также попали треки "One in a Million" группы Guns N' Roses 1988 года и "I Saw Your Mommy" от Suicidal Tendencies 1983 года.

Хит The Mercy Seat – что важно знать

Музыкально композиция построена на навязчивом повторении припева. С каждым повтором слова немного меняются, а напряжение нарастает, словно слушатель находится внутри сознания человека за секунды до его смерти.

Кстати, известной стала также кавер-версия Джонни Кэша, который интерпретировал текст "The Mercy Seat" по-другому. В его исполнении главный герой выглядит гораздо невиннее и вызывает больше сочувствия, чем в версии фронтмена группы Nick Cave & The Bad Seeds Ника Кейва.

