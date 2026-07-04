Каким будет iPhone Air 2: раскрыт дизайн и особенности ультратонкого смартфона

iPhone Air 2 будет работать быстрее и дольше оригинального смартфона, а также получит улучшенную камеру.

Инсайдер и автор канала fpt. Джон Проссер опубликовал информацию и предполагаемые рендеры ультратонкого смартфона iPhone Air 2, который должен выйти весной 2027 года.

Самое заметное визуальное изменение, по данным Проссера – обновленная основная камера, состоящая из двух 48-мегапиксельных модулей. К основной камере добавится 48-Мп сверхширокоугольный сенсор, что должно заметно улучшить возможности съемки в сравнении с iPhone Air первого поколения.

Еще одним важным нововведением станет использование процессора A20 Pro вместо обычного A20, о котором ранее сообщали слухи. Он должен значительно улучшить автономность тонкого iPhone и предложит флагманскую производительность без ограничений по сравнению с более дорогими моделями линейки.

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Также сообщается, что смартфон сохранит титановый корпус, как и предшественник. Кроме того, новинка может получить новую технологию упаковки чипов WMCM, при которой оперативная память интегрирована непосредственно в кристалл процессора. Такое решение потенциально улучшит теплоотвод и позволит сохранить высокую производительность даже в очень тонком корпусе.

По словам инсайдера, Apple может переименовать iPhone Air 2 в "просто iPhone", чтобы упростить серию до трех моделей – iPhone, iPhone Pro и iPhone Ultra, особенно учитывая не самые успешные продажи iPhone Air.

До этого Проссер поделился такими же рендерами юбилейного iPhone 20, который выйдет в 2027 года. Его главная особенность – дисплей, который занимает всю переднюю панель без каких-либо прерываний: ни челки, ни "островка", ни даже минимальных отверстий под камеру.

Презентация iPhone 18 Pro и 18 Pro Max состоится 9 сентября вместе с iPhone Ultra – первым складным смартфоном Apple. А вот базовую модель iPhone 18 в сентябре не покажут – она "переехала" на весну 2027 года вместе с iPhone Air 2.

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