iPhone 18 Pro лишится физической SIM-карты ради беспрецедентно большой батареи

Будущие "прошки" выйдут исключительно в версиях с поддержкой eSIM.

Apple продолжает курс на отказ от физических SIM-карт в своих премиальных смартфонах. Согласно данным TechManiacs, будущие iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые в серии выйдут исключительно в версии с поддержкой eSIM – без слота для пластиковой карты.

Данное решение позволит освободить место внутри корпуса и установить более емкие аккумуляторы по всему семейству, а не только в американских версиях, как это было с iPhone 17 Pro.

По предварительным данным, iPhone 18 Pro Max может получить аккумулятор емкостью 5100–5200 мАч и более – это заметный шаг вперед по сравнению с предшественниками, хотя такие значения все еще уступают самым крупным батареям у китайских флагманов.

Та же участь ждет и долгожданный складной iPhone Fold. Из-за супертонкого корпуса в нем банально не найдется места для отдельного слота, так что eSIM станет единственным вариантом. Рост же автономности планируется обеспечить за счет переноса клавиши громкости на правую грань.

Однако переход на eSIM может вызвать трудности в регионах, где эта технология еще не так широко распространена, и не исключено, что Apple будет учитывать особенности отдельных рынков перед финальным решением.

Презентация линейки iPhone 18 ожидается в сентябре вместе с дебютным складным iPhone, но стандартные модели могут появиться на рынке позже, возможно, весной 2027 года.

Ранее Apple анонсировала первую презентацию 4 марта. По слухам, там должны показать iPhone 17e, MacBook Air и MacBook Pro на M5, а также бюджетный MacBook с процессором от iPhonе.

