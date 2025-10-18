Смартфоны могут выйти не в январе, а марте.

В интернете появилась информация, что выход флагманских смартфонов нового поколения Samsung Galaxy S26 задержится на два месяца из-за проблем с разработкой и дизайном. Об этом пишет издание Phone Arena.

В результате премьеру перенесли с традиционного января на март 2026 года. По данным источника, разработка Galaxy S26 Ultra уже завершена, и он готов к производству. Однако базовая модель Galaxy S26 все еще отстает от графика.

Утверждается, что в процессе работы над Galaxy S26 компания столкнулась с рядом трудностей, связанными с разработкой и дизайном. Одно время в сети ходили инсайды, что Samsung переименует базовый S26 в S26 Pro, но теперь, похоже, компания решила отказаться от приставки Pro.

По итогу от Samsung в 2026 году ожидаются Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra – от тонкого S26 Edge, как сообщается, тоже отказались. Решение связано с плохими продажами S25 Edge, которые оказались ниже самых пессимистичных прогнозов.

Также в материале указывается, что Galaxy S26 Ultra обзаведется 10-битным дисплеем с поддержкой 1 миллиарда цветов, что является улучшением по сравнению с 8-битным дисплеем, используемым в S25 Ultra.

Внутри Galaxy S26 Ultra окажется кастомная версия процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, работающая на рекордной частоте 4.74 ГГц. Скорость зарядки прокачают с 45 Вт до 60 Вт, а вот улучшений по батарее и камере не ожидается.

Ранее в сети появились качественные рендеры Galaxy S26 Ultra. Скругленные углы и переработанный блок камер, видимо, станут главными изменениями во внешнем виде грядущего флагмана.

