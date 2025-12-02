В Альянсе убеждены, что будут участвовать участие в переговорах по будущему мирному соглашению о завершении войны России против Украины.

Украина подавала заявку для приобретения членства в Организации Североатлантического договора, но среди стран-членов НАТО нет консенсуса, чтобы государство вступило в блок коллективной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной завтрашнему заседанию министров иностранных дел стран-членов Альянса. В частности, у него спросили, присоединится ли НАТО к переговорам, поскольку в первоначальной версии "мирного плана" от США предполагалось, что Украина должна отказаться от членства в Альянсе.

"Когда дело доходит до элементов НАТО в соглашении о прекращении войны против Украины, это будет рассматриваться отдельно, и очевидно, это будет привлекать НАТО", – заявил он.

Видео дня

При этом, генеральный секретарь считает хорошим шагом представление Соединенными Штатами предложений по окончанию войны, поскольку надо с чего-то начать и иметь предложения на повестке дня.

В то же время у Рютте уточнили, остается ли тема членства Украины в НАТО разменной монетой в переговорах о поисках путей к миру. Он убежден, что конкретика вопроса о перспективах членства нашей страны в Альянсе должна учитывать отделение принципа вступления от практической плоскости.

"Практическая ситуация заключается в том, что от всех союзников требуется консенсус, чтобы Украина присоединилась к НАТО. И как вы знаете, сейчас нет консенсуса относительно вступления Украины в НАТО", – подчеркнул Рютте.

Вместе с тем, он пояснил, что принцип вступления основывается на положениях Вашингтонского договора о создании Альянса от 1949 года, а также на решениях лидеров стран-членов Альянса, принятых на саммитах НАТО. Согласно решению саммита Альянса в Вашингтоне в 2024 году, путь Украины в Альянс является необратимым.

"Вы знаете Вашингтонскую декларацию, что любая страна в евроатлантике может подать заявку на членство. Понятно, что Украина подала заявку на членство. Но мы также знаем, что в рамках Альянса нет единодушия относительно вступления Украины в Альянс".

Украина и НАТО: что надо знать

Как сообщал УНИАН, в начальной версии "мирного плана" США был пункт, что Украина должна закрепить в Конституции отказ от членства в НАТО.

Представители Украины и США провели два раунда переговоров в Женеве и Майами, по итогам которых наработали проект из 20 пунктов. Предыдущий план состоял из 28 пунктов.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, наиболее чувствительными вопросами, которые надо еще решить, остаются вопросы территорий, замороженных российских активов в ЕС и гарантий безопасности для Украины. Отражено ли в новом проекте упоминание о НАТО, и каким образом, пока неизвестно.

Вас также могут заинтересовать новости: