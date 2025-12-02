По мнению экс-министра, россияне не остановятся, потому что у них есть ресурсы, и мы не остановимся, потому что у нас есть ресурсы.

Украину ждет тактическое поражение, но стратегическая победа. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на Форуме "Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность", сообщают Новости.LIVE.

"Тактическая, потому что в моменте будет неприятно. Очень трудно смириться с реальностью. Нас ждет очень-очень тяжелое время, когда нам наконец придется признать очень-очень тяжелую правду", - пояснил свое мнение Кулеба.

В то же время, подчеркнул он, тактическое поражение - это не конец.

Видео дня

"Это признание того, что сегодня Украина еще не имеет достаточно сил, чтобы остановить Россию там, где нам нужно. Но мы уже достаточно сильны, чтобы не позволить себя уничтожить", - отметил бывший министр.

По его мнению, в случае, если не будет заключено соглашение о мире, то война продлится еще много лет, а линия фронта постепенно будет двигаться в украинскую сторону:

"Если не будет сейчас достигнута договоренность о соглашении, которое всем не понравится, тогда будет много лет война. Будет так, как есть, и еще хуже. Потому что россияне не остановятся, у них есть ресурсы, и мы не остановимся, потому что у нас есть ресурсы. Но линия фронта ежегодно будет двигаться, двигаться и двигаться".

Другие заявления Кулебы

Как ранее сообщал УНИАН, Кулеба сделал довольно неутешительный прогноз относительно демографического будущего Украины в связи с тем, что миллионы украинцев покинули родину из-за войны. "Чем больше людей покидают свою страну - тем хуже это для страны. Тем более, что у нас останется очень много стареньких людей, непродуктивных, повышать пенсионный возраст будет чрезвычайно трудно. Потому что молодые люди ходят на протесты, а бабушки и дедушки ходят на выборы. Поэтому они выберут политиков, которые не будут повышать пенсионный возраст", - сказал он.

Если так произойдет, то, по мнению экс-министра, "возможно, нам придется открывать страну для мигрантов". "Бангладеш, Непал, Индия, Филиппины, Вьетнам с удовольствием приедут. Впереди - тяжелые времена. Но я спокоен, потому что вижу, что в стране достаточное количество людей, которым она нужна", - оптимистично подытожил Кулеба.

Вас также могут заинтересовать новости: