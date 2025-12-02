Он отметил, что в Украине были бы рады принять Уиткоффа.

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что американцы сегодня сразу готовы приехать в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Микхолом Мартином в Дублине.

В частности, у Зеленского спросили, есть ли у него планы в ближайшие дни встретиться с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом.

Как напомнил президент Украины, вчера, 1 декабря, уже состоялся разговор с Уиткоффом и американской командой.

"Мы ожидаем результат в американо-российских переговорах сегодня", - сообщил Зеленский.

Глава государства добавил, что если будет ощущение, что можно рассчитывать на реальные результаты, а не просто слова, то в Украине готовы на встречу.

"И мы были бы очень рады его принять в Украине, но я не уверен, что они на днях готовы приехать. Но, кто знает. Я хочу подождать до сегодняшнего вечера", - сказал Зеленский.

При этом, президент не готов раскрыть детали 20 пунктов, наработанных украинской и американской делегациями во время двух встреч в Женеве и Майами.

Щекотливые вопросы мирного плана

В то же время, по его словам, есть три вопроса наиболее чувствительных и самых сложных.

В частности, это о территориях. Также вопрос о замороженных активах.

"Я не могу просто сам говорить от имени европейских лидеров относительно денег от замороженных активов, относительно совместных решений европейцев. Они заморожены в Европе", - добавил Зеленский.

Еще один вопрос - это о гарантиях безопасности, ведь Украина рассчитывает на сильные гарантии безопасности от США, от Европы, и некоторых других стран.

Зеленский добавил, что команды продолжат работать над этими темами.

Визит Виткоффа: что известно

По данным корреспондента по международным вопросам издания Axios Барака Равида, специальный представитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер после встреч в Москве, которые происходят сегодня, могут встретиться с Зеленским в одной из европейских стран.

