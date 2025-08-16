Аккумулятор будет больше, чем у Galaxy S25, при этом экран останется с диагональю 6,27 дюйма.

Ранее уже сообщалось о том, что Samsung собирается полностью изменить флагманскую серию в 2026 году, отказавшись от выпуска базовых Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus. Их место займут Galaxy S26 Pro и Galaxy S26 Edge. Теперь эти сведения подтвердил инсайдер Digital Chat Station, раскрывший основные характеристики модели Galaxy S26 Pro.

По его информации, устройство по-прежнему будет компактным флагманом. Он получит дисплей с диагональю 6,27 дюйма. Емкость аккумулятора станет больше в сравнении с Galaxy S25 – 4300 вместо 4000 мАч. Так что в плане автономности смартфон прибавит.

Утечки говорят, что S26 Pro также получит новый датчик для своей основной камеры, однако подробности пока не раскрываются. Есть также данные, что в серии Galaxy S26 будет свой MagSafe как у iPhone, но якобы существенно быстрее.

Согласно новым данным, Galaxy S26 Edge заменит S26 Plus. Следующее поколение сверхтонкого смартфона от Samsung слегка похудеет в габаритах: с 5,8 мм до 5,5 мм, при этом емкость батареи, напротив, вырастет – с 3900 мАч до 4200 мАч.

Премьера следующего поколения флагманов Samsung ожидается в январе 2026 года. А уже в ближайшие недели должен выйти "народный" флагман Samsung S25 FE – о нем уже почти все известно.

В конце сентября на смартфоны Samsung начнет приходить обновление One UI 8 на базе Android 16. В первую очередь обновление получат флагманские серии Galaxy S и Z, за ним последует среднебюджетная Galaxy A-серия.

Samsung также подтвердила, что до конца года представит свой первый складывающийся втрое смартфон и "умные" очки.

