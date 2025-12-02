Интенсивность украинских атак дронами по российским целям достигла пика в июле.

Украина реализует новую стратегию, атакуя корабли так называемого "теневого флота" России. Это происходит на фоне важной дипломатической фазы по мирным переговорам между Украиной и Россией во главе с США.

Как пишет Financial Times, атаки на танкеры стали частью украинской кампании по сокращению энергетических доходов Кремля. Эти действия также демонстрируют западным партнерам способность Украины наносить мощные удары, несмотря на сложную ситуацию на фронте.

"Атака на пустые танкеры теневого флота знаменует собой преднамеренное расширение логики глубоких ударов Украины с фиксированной российской энергетической инфраструктуры на мобильные элементы системы экспорта нефти", – отметил директор польской аналитической группы Rochan Consulting Конрад Музыка.

По его словам, Украина, вероятно, намеренно атаковала пустые суда, чтобы "продемонстрировать как возможности, так и намерения", при этом избегая масштабных экологических или политических рисков, которые возникли бы в случае удара по танкеру, загруженному нефтью.

По данным газеты, интенсивность украинских атак дронами по российским целям достигла пика в июле и составила в среднем около 200 ударов ежедневно. В прошлом месяце этот показатель составлял примерно 180 ударов беспилотников в день.

Значительная часть атак была направлена на российские нефтеперерабатывающие заводы, что привело к росту цен на внутреннем рынке и локальным дефицитам в РФ.

По оценке Конрада Музыки, новая линия атак имеет целью повлиять на "более широкую цепь поставок энергоносителей России, увеличивая стоимость, риски и трудности, связанные с экспортом сырой нефти".

Поражение танкеров в Черном море

Как писал УНИАН, 28 ноября в Черном море, недалеко от турецких проливов, загорелись два танкера – KAIRO и VIRAT. Оба принадлежали к "теневому флоту" РФ, и перевозили нефть в обход международных санкций.

По данным источников, танкеры были поражены морскими дронами СБУ. После попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации. Во время атаки подсанкционные суда шли пустыми и направлялись на загрузку в порт Новороссийск.

