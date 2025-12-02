Рассказываем, как очистить желтые пятна на унитазе с помощью простого средства, которое есть в каждой ванной.

Желтые пятна на сиденье унитаза портят впечатление от всей ванной комнаты. Часто ошибочно полагают, что они появляются из-за мочи, но настоящая причина - в микроскопических порах поверхности, где накапливаются грязь, известковый налет и бактерии. Это выглядит неприятно и создает антисанитарные условия, но поправимо - рассказываем, чем вывести желтые пятна на унитазе и вернуть ему чистый, ухоженный вид без лишних усилий.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно сделать, чтобы не было конденсата на бачке унитаза - простая хитрость.

Как убрать желтые пятна на унитазе за 10 минут

Многие чистят унитаз с помощью отбеливателя, но это на самом деле слишком агрессивный метод - он может привести к пожелтению и растрескиванию сиденья унитаза, а также вызвать раздражение кожи. Более щадящие средства - такие как сода и уксус - не справляются с пятнами. Что же делать в таком случае?

Домохозяйка обратилась за советом к экспертам по уборке на странице Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks в социальной сети Facebook и спросила, как избавиться от ужасных грязных желтых пятен на унитазе. Оказывается, очень простое и эффективное средство для чистки, возможно, уже есть в вашей ванной комнате, пишет британский таблоид Express.

Так, несколько человек предложили использовать для этого пенку для бритья в виде спрея. По словам пользователей социальной сети, она творит чудеса.

Дело в том, что пена для бритья содержит поверхностно-активные вещества, которые глубоко проникают в поверхности и удаляют сложные пятна, такие как жир и грязь. Также благодаря густой пенной консистенции пенка прилипает к поверхностям и особенно хорошо расщепляет жир, отмершие клетки кожи и известковый налет.

Как использовать пену для бритья, чтобы удалить пятна с сиденья унитаза:

нанесите толстый слой пенки на сиденье унитаза и оставьте на 10 минут;

если унитаз очень загрязнен, оставьте пену на 30 минут;

затем с помощью тряпки или губки аккуратно сотрите пену чистой водой (используйте перчатки для рук).

Пятна исчезнут, и ваш туалет снова будет сиять белизной.

