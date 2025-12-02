Если раньше казалось, что пальто прячет продуманный лук, то теперь почти каждый тренд работает на то, чтобы ваш зимний стиль был не менее выразительным, чем летний.
Как пишет Real Simple, в моде сейчас тактильные ткани, скульптурные силуэты и насыщенная палитра. Особенно заметен рост интереса к фактурам: от рельефной шерсти до мягкого букле и пушистого искусственного меха. Модницам советуют следующие варианты:
1. Уютные, роскошные детали
По словам персонального стилиста Конни Ричардсон, в этом сезоне клиенты отходят от гладкой шерсти и ищут материалы с визуальной и тактильной глубиной. Это отражает общий тренд на сенсорную моду после лет доминирования спортивного стиля.
2. пальто-шарфы
Модели 2-в-1 всегда привлекают, и пальто с интегрированным шарфом - именно такой случай. Стилист Дина Соломон отмечает, что этот тренд взорвался после модных показов, особенно у брендов со скульптурными формами вроде Ferragamo и Loewe.
Соломон советует носить его с минимальными слоями одежды под низом - узкой водолазкой или тонким трикотажем - чтобы силуэт полностью раскрывался. Для максимального комфорта выбирайте мягкую кожу или шерстяные смеси.
3. Силуэт макинтош
Классический макинтош - это однобортное пальто со скрытыми застежками, регланом и простым воротником. Этот силуэт уже несколько сезонов на пике популярности, его демонстрируют Burberry, Stella McCartney и Chloé, говорит дизайнер Лиз Уильямс.
4. Длинные пальто из меха или замши
Кроме шерсти, трендовыми в этом сезоне остаются пальто длинного силуэта из искусственного меха и замши. Соломон отмечает, что они были на всех подиумах AW25 - от Khaite до Saint Laurent. Она советует выбирать модели с поясом или запахом, чтобы подчеркнуть силуэт.
5. Оттенки верблюжьего и шоколадного
Коричневые тона стали главными цветами сезона, и верхняя одежда не исключение. Теплые нейтральные цвета, особенно карамель и насыщенный шоколад, вытесняют черный как базовый зимний цвет, рассказывает Ричардсон.
Они выглядят современно и подходят для любого времени года, а еще легко сочетаются с теплыми и холодными оттенками, что делает пальто универсальным.
6. Овчина
Шерлинг в этом сезоне на пике популярности. Он присутствует как в массивных куртках, так и как декоративный элемент на сумках и обуви. Это материал, который сразу добавляет образу уюта и роскоши, объясняет дизайнер и стилист Насрин Шахи.
Она советует комбинировать овчину с денимом или кожей. Например, короткое шерлинговое пальто, широкие джинсы и стильные кроссовки создают одновременно удобный и стильный образ.
7. объемные пальто с кроем
Максимализм проникает во все детали, и зимние пальто не исключение. В этом сезоне популярны одновременно объемные и четко скроенные модели. Тренд отвечает запросу на верхнюю одежду, которая выглядит элегантно, но позволяет наслаивать одежду.