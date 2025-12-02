Стилисты обещают великолепный вид без потери комфорта.

Если раньше казалось, что пальто прячет продуманный лук, то теперь почти каждый тренд работает на то, чтобы ваш зимний стиль был не менее выразительным, чем летний.

Как пишет Real Simple, в моде сейчас тактильные ткани, скульптурные силуэты и насыщенная палитра. Особенно заметен рост интереса к фактурам: от рельефной шерсти до мягкого букле и пушистого искусственного меха. Модницам советуют следующие варианты:

1. Уютные, роскошные детали

По словам персонального стилиста Конни Ричардсон, в этом сезоне клиенты отходят от гладкой шерсти и ищут материалы с визуальной и тактильной глубиной. Это отражает общий тренд на сенсорную моду после лет доминирования спортивного стиля.

2. пальто-шарфы

Модели 2-в-1 всегда привлекают, и пальто с интегрированным шарфом - именно такой случай. Стилист Дина Соломон отмечает, что этот тренд взорвался после модных показов, особенно у брендов со скульптурными формами вроде Ferragamo и Loewe.

Соломон советует носить его с минимальными слоями одежды под низом - узкой водолазкой или тонким трикотажем - чтобы силуэт полностью раскрывался. Для максимального комфорта выбирайте мягкую кожу или шерстяные смеси.

3. Силуэт макинтош

Классический макинтош - это однобортное пальто со скрытыми застежками, регланом и простым воротником. Этот силуэт уже несколько сезонов на пике популярности, его демонстрируют Burberry, Stella McCartney и Chloé, говорит дизайнер Лиз Уильямс.

4. Длинные пальто из меха или замши

Кроме шерсти, трендовыми в этом сезоне остаются пальто длинного силуэта из искусственного меха и замши. Соломон отмечает, что они были на всех подиумах AW25 - от Khaite до Saint Laurent. Она советует выбирать модели с поясом или запахом, чтобы подчеркнуть силуэт.

5. Оттенки верблюжьего и шоколадного

Коричневые тона стали главными цветами сезона, и верхняя одежда не исключение. Теплые нейтральные цвета, особенно карамель и насыщенный шоколад, вытесняют черный как базовый зимний цвет, рассказывает Ричардсон.

Они выглядят современно и подходят для любого времени года, а еще легко сочетаются с теплыми и холодными оттенками, что делает пальто универсальным.

6. Овчина

Шерлинг в этом сезоне на пике популярности. Он присутствует как в массивных куртках, так и как декоративный элемент на сумках и обуви. Это материал, который сразу добавляет образу уюта и роскоши, объясняет дизайнер и стилист Насрин Шахи.

Она советует комбинировать овчину с денимом или кожей. Например, короткое шерлинговое пальто, широкие джинсы и стильные кроссовки создают одновременно удобный и стильный образ.

7. объемные пальто с кроем

Максимализм проникает во все детали, и зимние пальто не исключение. В этом сезоне популярны одновременно объемные и четко скроенные модели. Тренд отвечает запросу на верхнюю одежду, которая выглядит элегантно, но позволяет наслаивать одежду.

