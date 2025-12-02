USB-B – не самый "современный" или "модный" порт, зато самый устойчивый и надежный.

Интерфейс USB ("Универсальная последовательная шина") появился еще в середине 90-х годов и использовался для подключения к ПК широкого спектра периферийных устройств, таких как мыши, клавиатуры и внешние накопители. Хотя сегодня в основном используются порты USB-A и USB-C, стандарт USB-B все еще актуален, просто он не так популярен.

USB-B – один из старейших типов USB-разъемов, который легко узнать по "коробчатой" форме со скошенными углами. Его до сих пор можно увидеть в принтерах, сканерах, музыкальном оборудовании и медицинских устройствах, говорится в материале BGR.

По мере развития стандарта USB на протяжении многих лет, USB-B также претерпел несколько изменений поколений. В ранних версиях (USB 1.1 и USB 2.0) разъем использовал всего четыре контакта. Позже, с появлением USB 3.0, он получил более сложную конструкцию и целых 9 контактов, что увеличило скорость и стабильность передачи данных.

Почему профессиональная техника продолжает использовать USB-B

Главная причина – надежность. В отличие от USB-A и USB-C, разъем USB-B имеет более угловатую конструкцию, то есть он менее склонен к самопроизвольному отсоединению при шевелении кабеля, ударе, тряске.

Это особенно важно для оборудования, требующего постоянного потока данных для работы, например, медицинских сканеров или периферийных устройств для концертов. Даже если непреднамеренное действие повредит кабель USB-B, надежная фиксация порта, скорее всего, не позволит проводу выпасть.

Еще одна причина – долговечность. Благодаря более толстому корпусу порта и более прочной фиксации USB-B рассчитан на большее количество циклов "подключение/отключение", чем стандартный USB-A, поэтому его выбирают для устройств, которые не могут долгое время оставаться без питания.

Поэтому если вы выбираете между портом USB-A, B и C – выбирайте исходя из задач: для принтера, сканера, аудио оборудования или другой периферии, где требуется устойчивое подключение, USB-B по-прежнему остается лучшим выбором.

