Помогли в этом аж 2 новых DLC.

Euro Truck Simulator 2 спустя 13 лет после релиза неожиданно обновил собственный рекорд по числу одновременных игроков в Steam. Игра вышла ещё в 2012 году и с тех пор стала одним из самых известных проектов, которые можно найти в Steam.

По данным SteamDB, проект достиг нового пика - 72 678 пользователей онлайн, что стало самым высоким показателем за всё время существования игры.

Всплеск интереса объясняется сразу двумя свежими дополнениями, которые вышли в один день. Крупное DLC Nordic Horizons добавило новые регионы северной Скандинавии, а более компактный пакет Forest Machinery привнёс набор лесозаготовительной техники для перевозки.

Видео дня

Euro Truck Simulator 2 стабильно остаётся одним из самых популярных симуляторов в Steam. Игра ценится за реалистичную физику, детальные маршруты и медитативный геймплей, который привлекает как фанатов жанра, так и тех, кто просто хочет расслабиться за виртуальным рулём.

Ранее мы рассказывали, что авторы Euro Truck Simulator показали, как заваривать чай и затизерили обновление Великобритании. Официального анонса пока ещё не было, но намёк прозрачней некуда.

Вас также могут заинтересовать новости: