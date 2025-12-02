Селезнев рассказал о ситуации вокруг Волчанска, Гуляйполя и Купянска.

Заявления о якобы полном удержании российскими оккупантами Покровска под их контролем неправдивы. Об этом в эфире "Radio NV" сказал Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Говоря о ситуации на Покровско-Мирноградском направлении, он отметил, что там продолжаются бои.

"Очень сложная ситуация. Обусловлена она тем, что около 140 тысяч российских военнослужащих находятся на этом участке фронта. Такой себе "магнит", который притягивает вражеские силы и средства", - отметил Селезнев.

Он добавил, что командование в дальнейшем должно решить вопрос о целесообразности удержания рубежей и позиций.

"Надеюсь, что мы не допустим развития такого формата ситуации, которая была в районе Угледара или во время боев за Бахмут, когда наши воины буквально с боями прорывались, выходя из окружения, защищая определенные рубежи и позиции", - сказал эксперт.

Кроме того, Селезнев подчеркнул, что несмотря на сложность ситуации, "лезть в помиральную яму или доверять словам Путина, мол, они полностью держат Покровск под контролем, - это неправда".

"Бои в Покровске продолжаются. Часть города все еще остается "серой" зоной. Соответственно, логистические маршруты так же находятся под нашим контролем. Иначе нашим воинам было бы точно туго: и в Покровске, и в Мирнограде", - сказал он.

Ситуация вокруг Волчанска

Относительно ситуации вокруг Волчанска, он отметил, что в 57-й отдельной механизированной бригаде, которая защищает город, утверждают, что часть Волчанска до сих пор находится под контролем Сил обороны Украины.

"Это значит, что Путин снова врет... За Волчанск продолжаются бои. Хотя говорить о том, что там ситуация стала и абсолютно безопасна для наших защитников, будет нечестно по отношению к нашим воинам, которые в чрезвычайно сложных условиях ведут оборонительные действия на этом участке фронта", - сказал Селезнев.

Что происходит с Гуляйполем

Эксперт отметил, что "львиная часть наших территориальных потерь за ноябрь - это именно восток Запорожской области".

"Ситуация достаточно динамичная. Наши медленно, но пытаются стабилизировать ее. Не уверен, что нам удастся сделать это завтра или послезавтра, потому что враг имеет определенные надежды на этот участок фронта", - сказал он.

Селезнев пояснил, что контроль над Гуляйполем создает возможности для врага формировать ударную группировку, которая будет действовать в направлении Терноватого и Покровского, двигаться в сторону Орехово.

"То есть постепенно оттеснять наши Силы обороны как на территории Запорожской, так и, соответственно, частично - на территории Днепропетровской области", - пояснил эксперт и выразил надежду, что в ближайшее время ситуация вокруг Гуляйполя будет стабилизирована.

Купянск

Экс-спикер Генштаба отметил, что украинские Силы обороны постепенно проводят зачистку этого населенного пункта. "Это не произойдет ни завтра, ни послезавтра. Ведь несколько сотен инфильтрированных на территорию этого населенного пункта российских военнослужащих буквально прячутся по домам, по подвалам", - сказал он.

Селезнев добавил, что "вычищать" их оттуда будет "чрезвычайно трудно", ведь самый сложный вид ведения боевых действий - это бои в городской застройке.

Кроме того, он отметил, что около 60% этого населенного пункта находятся под контролем ВСУ, еще около 20% - это "серая" зона, а остальная часть подконтрольна оккупантам.

"Для врага ситуация в определенной степени является уязвимой, потому что он критически зависит от относительно узкого участка фронта, которым он осуществляет логистическое обеспечение своих штурмовиков, которые сейчас находятся в северной и северо-западной части Купянска. Если нам удастся перерезать эту логистику, враг, де-факто, окажется в окружении", - отметил эксперт.

Россия продвинулась в Покровске и Мирнограде - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее украинский мониторинговый проект DeepState заявил, что российские захватчики оккупировали Казацкое, а также продвинулись в Покровске и Мирнограде в Донецкой области.

Кроме того, по данным аналитиков, российская оккупационная армия продвинулась вблизи Шахматного и Николаевки в Донецкой области, а также Каменского в Запорожской области.

