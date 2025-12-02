Все устройства разбиты на пять ценовых категории.

Разработчики бенчмарка AnTuTu не только опубликовали ежемесячный рейтинг самых мощных и "народных" Android-телефонов, но и назвали лучшие модели по соотношению цены и производительности.

Все смартфоны разделили на 5 категорий: до 1000 юаней (до 140 долларов), до 2000 юаней (280 долларов), до 3000 юаней (420 долларов), до 4000 юаней (565 долларов) и от 4000 юаней и выше. Данные актуальны по состоянию на ноябрь 2025 года.

Начальный сегмент. Самый выгодный девайс – Oppo K12s в конфигурации 8+128 ГБ. Аппарат основан на Snapdragon 6 Gen 4, может похвастаться аккумулятором 7000 мАч и плоским OLED-экраном. Второе и третье места разделили iQOO Z10x и vivo Y300t.

Бюджетный сегмент. Redmi Turbo 4 лидирует среди устройств стоимостью до $280. Основная причина – чипсет Dimensity 8400-Ultra, который считается лучшим в своем классе. За ним расположились realme Neo 7 SE и iQOO Z10 Turbo Pro.

Среднебюджетный сегмент. Смартфон iQOO Z10 Turbo+ на базе чипа Dimensity 9400+ ориентирован на мобильный гейминг и получил максимальную оптимизацию в пользу производительности. Далее идут OnePlus Ace 6 и iQOO Neo10 Pro.

Субфлагманы. В сегменте более дорогих устройств лидирует realme GT8 Pro – с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, емкой батареей 7000 мАч и 200-Мп телеобъективом, который встречается только во флагманских моделях. На втором и третьем местах – Xiaomi 15 и OnePlus 13.

Флагманы. В последней категории соотношение производительность/цена закономерно падает из-за дополнительных фишек. Ее возглавляет iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen5. Далее идут Red Magic 11 Pro и Honor Magic 8.

Ранее AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов и планшетов Apple. iPhone 17 Pro Max далеко не на первом месте – лидирует 13-дюймовый iPad Pro с флагманским чипом Apple M5.

Ранее эксперты выбрали 5 самых сбалансированных смартфонов в 2025 году. Все они стоят дешевле 400 долларов и предлагают оптимальное сочетание мощности и стоимости, а по некоторыми характеристикам даже превосходят более дорогие флагманы.

