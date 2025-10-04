В это году даже Apple придумала, что улучшить во фронтальной камере.

В интернете появились подробности о грядущей флагманской серии Samsung Galaxy S26. Сообщается, что все модели сохранят 12-мегапиксельную селфи-камеру с автофокусом.

Компания перешла на 12-мегапиксельную селфи-камеру f/2.2 dual pixel PDAF с серией Galaxy S23 в 2023. С тех пор все флагманские смартфоны Samsung, включая самый топовый Galaxy S25 Ultra, оснащаются такой же фронталкой.

Источники отмечают, что, хотя Samsung могла бы улучшить селфи-камеру, добавив такие функции, как более широкая диафрагма или крупный сенсор, вероятность этих изменений кажется низкой. Реальная ставка компании, как и ранее, делается на программную обработку и алгоритмы ИИ.

Тем временем Apple недавно изменила дизайн своей фронтальной камеры, установив квадратный сенсор Center Stage на 18 Мп, что обеспечивает гибкость в кадрировании без потери качества и автоматическую смену ориентации видео/фото.

Что касается основных камер, слухи указывают, что Galaxy S26 Pro получит те же сенсоры, что и S25. Самый топовый S26 Ultra, скорее всего, тоже сохранит конфигурацию прошлогоднего флагмана, но телефото-камера, по-видимому, будет усовершенствована с 10-Мп до 12-Мп.

Презентация серии Galaxy S26 ожидается в январе 2026 года. По имеющейся информации, Samsung последует примеру Apple и откажется от Plus-версии в пользу тонкого S26 Edge. А базовый S26 получит приставку "Pro", и будет называться Galaxy S26 Pro.

Ранее в сети появились качественные рендеры Galaxy S26 Ultra. Скругленные углы и переработанный блок камер, видимо, станут главными изменениями во внешнем виде грядущего флагмана.

