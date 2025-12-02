С января по конец ноября этого года количество инцидентов с самолетами российских авиакомпаний существенно возросло по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом сообщают российские оппозиционные СМИ.
Если в январе-ноябре 2024 года журналисты насчитали 210 инцидентов, то по состоянию на конец ноября этого года различные поломки и технические неприятности с российскими гражданскими самолетами случались примерно в четыре раза чаще.
Всего зафиксировали более 800 случаев поломок, когда полет был прерван или отложен.
Поломки были вызваны проблемами с двигателями или, например, дверями. По мнению специалистов, увеличение количества отказов связано, в первую очередь, с санкционным давлением, которое привело к нехватке оборудования и запчастей.
Случались в этом году и серьезные аварии и авиакатастрофы.
Самой крупной из них стала катастрофа самолета авиакомпании "Ангара". Напомним, 24 июня Ан-24, летевший из Хабаровска в Тынду Амурской области, упал в 15 км от пункта назначения. Тогда погибли 42 пассажира и шесть членов экипажа.
Всего в этом году в российской коммерческой авиации уже произошли две аварии и две авиакатастрофы, жертвами которых стали 53 человека.
Основное количество авиационных происшествий в России происходит со старыми советскими самолетами типа Ан-24 и Ан-26, которые на сегодня заменить нечем, ведь рынок западных самолетов закрыт. Многим российским машинам уже исполнилось 50 лет.
Предпосылок для улучшения ситуации нет.
В начале октября глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что по пессимистическому прогнозу в ближайшие пять лет РФ может потерять 339 самолетов, включая 109 иностранных бортов. Кроме этого, россияне запланировали вывести из эксплуатации 200 вертолетов.
В целом парк российских авиакомпаний насчитывает 1135 воздушных судов, из которых "на крыле" - 1088 единиц.
Российское авиастроение - сплошные провалы
Россия пытается строить новые гражданские самолеты, но они обычно не только недоработанные, но и очень дорогие.
Ранее стало известно, что цена флагманского пассажирского МС-21 приблизилась к отметке в 100 миллионов долларов - это даже больше цены некоторых западных машин похожего класса.
Россияне также пытаются возродить несколько советских программ самолетостроения, но такие крылатые машины вряд ли могут быть экономичными.