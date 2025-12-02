Ключевое правило – все зависит от типа поездки и бюджета.

Ирландия известна своими вечено зелеными берегами и проливными дождями круглый год, а потому туристы постоянно ломают голову, когда же лучше всего туда ехать.

Живущий на западе Ирландии журналист Вик О'Салливан в своем блоге на Lonely Planet назвал лучшее время для посещения изумрудного острова.

"Знаменитые пышные зеленые пейзажи Ирландии отчасти связаны с ее непредсказуемой погодой, но не позволяйте дождю испортить вашу поездку в это чудесное островное государство. Независимо от того, когда вы решите приехать, вас ждет множество развлечений: пешие прогулки по потрясающим пейзажам, общение с местными жителями в уютном пабе, наслаждение невероятной едой и участие в праздновании одного из многочисленных фестивалей, которыми изобилует ирландский календарь", – отметил автор материала.

При этом он подчеркнул, что лучшее время для посещения Ирландии зависит от типа вашей поездки и вашего бюджета.

Сентябрь и октябрь – для фестивалей и осенних красок

"Наряду с весной, сентябрь и октябрь могут быть лучшим временем для посещения Ирландии, чтобы избежать толп и сэкономить, поскольку цены снижаются после летнего пика. Ожидайте долгих дней с мягкой температурой и обилием сухих периодов, чтобы насладиться буйством красок в национальных парках и лесах острова. Даже знаменитое Кольцо Керри с его впечатляющим горным пейзажем на фоне яркого океана можно обойти без колонны туристических автобусов, загораживающих обзор", – отметил О'Салливан.

При этом он рассказал, что многие из лучших фестивалей Ирландии начинают свою работу именно в это время – от Международного фестиваля устриц и морепродуктов в Голуэе до джазового фестиваля Гиннесса в графстве Корк и фестиваля Брэма Стокера в Дублине.

Ноябрь-февраль – для бюджетных путешественников

По словам жителя Ирландии, в этот период туристам в стране открываются все преимущества удобного транспортного сообщения с живописными местами и широкий выбор ресторанов и отелей, предлагающих низкие цены вне пика сезона. В то же время, учитывая короткие дни, периодические штормы и гололедицу, для самостоятельных поездок лучше придерживаться основных дорог и автомагистралей.

При этом стоит учесть, что за исключением таких популярных туристических достопримечательностей, как скалы Мохер, скала Кашел, замок Банратти или городские музеи Белфаста или Дублина, многие туристические центры закрываются в низкий сезон, транспортное сообщение сокращается, а гостеприимство вдали от цивилизации погружается в зимнюю спячку.

"Праздничный сезон в Ирландии длится весь декабрь, поэтому стоит ожидать обилия рождественских ярмарок, например, на площади Эйр в Голуэе или на Молочном рынке в Лимерике. В январе здесь немного спокойнее, поскольку вся страна приходит в себя после бесконечных праздничных мероприятий, но к концу месяца TradFest возвращает всем праздничное настроение", – рассказывает эксперт.

Март – для атмосферы праздника

На протяжении всего марта по всей стране праздуют главный праздник в Ирландии – День Святого Патрика. В это же время после зимнего отдыха оживают туристическая и транспортная отрасли. Хотя погода все еще нестабильна, столбик термометра поднимается до +10°C, а дни становятся гораздо теплее.

При этом О'Салливан предупреждает, что в это время также стоит ожидать повышения цен в ирландских отелях.

Апреля-июнь – для гольфа, цветов и поездок по побережью

Как отмечает житель Ирландии, в этот период среднесуточная температура воздуха в Ирландии составляет +18°C, а цены еще не достигают своего максимума.

"Это лучшее время для автопутешествия по великолепному Дикому атлантическому пути Ирландии. Это 2600-километровый маршрут с указателями, проходящий по западному побережью и соединяющий западный Корк на юге с Донеголом на севере. Это также лучшее время для поездки в Ирландию, чтобы сыграть раунд или десять в гольф; играйте на площадках рядом с очаровательными деревнями, белоснежными песчаными пляжами, бухтами, замками, возвышающимися на вершинах скал, и яркими городами, такими как Уэстпорт или Слайго", – поясняет О'Салливан.

Также он добавляет, что с апреля по всей стране буйствует цветение, поэтому туристы могут смело ехать в садовое графство Уиклоу, чтобы застать сезон колокольчиков.

Это также может быть лучшим временем для посещения Дублина, поскольку июнь начинается с фестиваля Bord Bia Bloom, незадолго до Дня Блумса, который проходит 16 июня, – праздника, посвященного расцвету писателя Джеймса Джойса. Пару недель спустя за праздником следует море радужных флагов и крупнейший в стране фестиваль ЛГБТК+.

Июль и август – для солнечных дней и шумных пабов

"Сначала плохая новость: все ирландские школы и колледжи закрыты на лето, поэтому вам придется конкурировать с местным рынком жилья, питания, аренды автомобилей и туристических достопримечательностей. Это означает более высокие цены и переполненные пляжи (в солнечную погоду). Бронировать отели и рестораны в популярных местах в последний момент рискованно и не рекомендуется", – предупреждает житель Ирландии.

Однако также, по его словам, это прекрасное время для отдыха на таких островах, как Аранс или Инишбофин, где велосипед – лучший вид транспорта. Кроме того, менее посещаемые районы Мидлендса Ирландии полны средневековых крепостей, голубых речных троп и очаровательных деревень – и там почти нет людей.

Путешествия в Ирландию для украинцев

Как сообщал УНИАН, вначале полномасштабной войны России в Украине Ирландия отменила визовый режим для всех категорий украинцев.

Позже УНИАН.Туризм по собственному опыту рассказал, что стоит учесть, отправляясь в путешествие в Ирландию, и, главное, как сэкономить.

