С помощью бесплатного приложения можно подарить старому iPhone или Android-фону новую жизнь и новую функцию.

Старый телефон можно перепродать или сдать в трейд-ин, а можно наделить его новой функцией, сделав из него полезную камеру безопасности без необходимости использования дорогостоящего оборудования. Это позволит пользователям следить за своей входной дверью, гаражом или любым другим местом.

Все, что вам нужно, это бесплатное приложение для трансляции изображения и звука с камеры смартфона на другое мобильное устройство. О том, как превратить любой старый смартфон в камеру видеонаблюдения, рассказывает издание CNET.

Шаг 1: Установите приложение для камеры наблюдения на свой старый смартфон

Для начала нужно выбрать приложение камеры безопасности. Большинство приложений предлагают схожий функционал: локальная потоковая передача, потоковая передача через "облако", запись и хранение отснятого материала локально или удаленно, а также фиксирование движения и предупреждение об этом владельца.

Самым популярным среди пользователей является приложение Alfred, которое одинаково хорошо работает на Android и iPhone. Оно распространяется бесплатно и предоставляет вам удаленный просмотр в режиме реального времени. Например, можно расположить смартфон в детской комнате и заниматься своими делами, периодически наблюдая за происходящим.

Настройка таких приложений сводится к нескольким простым шагам:

Установить Alfred (Android, iOS) на свой старый и новый телефон. К слову, вам необязательно использовать смартфон для мониторинга – дополнительно вы можете подключаться через планшет или ПК. Просто убедитесь, что приложение установлено на обоих устройствах.

Откройте Alfred на новом телефоне, после чего нажмите "Пуск". Выберите "Просмотр" и нажмите "Далее".

Как только вы попадете на страницу входа, выберите "Войти с помощью Google" и войдите в систему, используя логин и пароль от учетной записи Google.

На старом телефоне повторите те же действия, но вместо "Просмотра" выберите "Камера". Обязательно войдите в тот же аккаунт Google.

Затем можно отрегулировать настройки камеры. На iOS можно включить обнаружение движения, выбрать между передней и задними камерами, а также включить/отключить звук. На Android можно активировать эти же настройки, но есть парочку дополнительных, например непрерывная фокусировка.

С нового смартфона можно изменить еще несколько параметров: включение/выключение уведомлений, предоставление другим пользователям доступа к вашим видеоканалам, проверка отключалась ли камера, настройка чувствительности обнаружения движения и включение фильтра при слабом освещении.

Шаг 2: Выберите место для новой камеры видеонаблюдения

После того как вы настроите и запустите трансляцию видео, вам нужно будет настроить и расположить камеру. Выберите необходимое место: например, вход в квартиру, комната с ребенком, или задний двор, если пользователь живет в частном доме. Если у вас несколько старых телефонов, вы можете настроить несколько камер для еще более надежного видеопокрытия.

Шаг 3: Установите и включите смартфон с камерой видеонаблюдения

Смартфон можно установить на штативе или автомобильное крепление на присоске. Чтобы расширить поле зрения, подумайте о покупке широкоугольного объектива для телефона, который можно приобрести в интернете по цене от 5 до 20 долларов.

Стоит учесть, что потоковое видео будет передаваться 24/7, поэтому смартфон нужно держать всегда подключенным к пауэрбанку или розетке.

Вот и все: теперь вы можете использовать приложение для камеры безопасности на своем новом телефоне для просмотра видео с камеры старого телефона, и вы сделали свой дом более безопасным, не тратя при этом много денег.

