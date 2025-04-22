Статистика показывает, что все чаще вместо покупки нового телефона среднего класса пользователи отдают предпочтение флагманскому девайсу прошлых лет.

Обозреватели популярного портала Android Police поделились топом смартфонов, которые в 2025 году можно смело приобретать на вторичном рынке. Всего в рейтинг попало шесть моделей, как на базе Android, так и iPhone.

Статистика показывает, что все чаще вместо покупки нового телефона среднего класса пользователи отдают предпочтение флагманскому устройству прошлых лет, который предлагает отличное соотношение цены и качества.

В первую очередь эксперты выделили OnePlus Open. Даже спустя 1,5 года после своего выхода он остается одним из лучших складных телефонов. Он ничем не хуже аналогов от Samsung, а предложение становится еще более заманчивым, если вы найдете его подержанным за 700-800 долларов.

Даже спустя 1,5 года после своего выхода он остается одним из лучших складных телефонов. Он ничем не хуже аналогов от Samsung, а предложение становится еще более заманчивым, если вы найдете его подержанным за 700-800 долларов. Если вы ищете настоящий топ-флагман, который закрывает большинство потребностей и не превышает отметку в $500 на вторичном рынке, Samsung Galaxy S23 Ultra – ваш лучший выбор. Встроенный стилус S Pen, огромный Dynamic AMOLED-экран, все еще крайне мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2 и четыре камеры на задней панели – вот главные фишки модели.

– ваш лучший выбор. Встроенный стилус S Pen, огромный Dynamic AMOLED-экран, все еще крайне мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2 и четыре камеры на задней панели – вот главные фишки модели. Google Pixel 8 Pro подойдет для фотолюбителей. Устройства Google всегда славились своей камерой, и прошлогодний флагман не стал исключением. Он имеет топовый набор камер 50+48+48 мегапикселей, что ставит его в список лучших камерофонов 2024 года.

подойдет для фотолюбителей. Устройства Google всегда славились своей камерой, и прошлогодний флагман не стал исключением. Он имеет топовый набор камер 50+48+48 мегапикселей, что ставит его в список лучших камерофонов 2024 года. Из продукции Apple стоит обратить внимание на iPhone 15. Между 15-м и 16-м поколениями разницы немного, зато модель 2023 года заметно круче "бюджетного" iPhone 16e. За 450-500 долларов вы получаете устройство с ярким экраном, достойным дуэтом камер и большой автономностью.

Между 15-м и 16-м поколениями разницы немного, зато модель 2023 года заметно круче "бюджетного" iPhone 16e. За 450-500 долларов вы получаете устройство с ярким экраном, достойным дуэтом камер и большой автономностью. Еще один б/у смартфон, заслуживающий внимания, это Google Pixel 7 . Он компактный, мощный и оснащен проверенным набором камер. К тому же, Google обещает выпускать для него свежие обновления Android до 2027 года. Это большой аргумент в пользу 200-долларового "бушника".

. Он компактный, мощный и оснащен проверенным набором камер. К тому же, Google обещает выпускать для него свежие обновления Android до 2027 года. Это большой аргумент в пользу 200-долларового "бушника". Замыкает топ-6 OnePlus 12R , оптимальный по спецификациям смартфон, который сильно хвалят за одну вещь – флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2. Это делает его одним из самых мощных телефонов по цене от 300 до 350 долларов.

Видео дня

Свежий опрос показал, какими iPhone больше всего довольны пользователи в 2025 году. Оказывается, что компактные модели с небольшими экранами нравятся пользователям больше продвинутых современных моделей.

Как УНИАН уже писал, с выходом Android 16 смартфоны научатся показывать оставшуюся емкость аккумулятора, так что оценить состояние телефона при покупке с рук станет чуточку проще.

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