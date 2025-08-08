В зависимости от того, где и возле чего стоит ваш роутер, это может серьезно повлиять на работу вашего интернета.

Авторы Daily Express рассказали, что причина низкой скорости домашнего интернета может заключаться не только в плохом тарифе провайдера. В зависимости от того, где и возле чего стоит ваш роутер Wi-Fi, скорость интернета может быть разной.

Если в вашем доме слабый сигнал Wi-Fi, убедитесь, что эти шесть предметов находятся как можно дальше от роутера.

Металлические каркасы кроватей

Металлические и стальные приборы (сюда могут входить духовые шкафы, металлические балки и осветительные приборы)

Холодильники и микроволновые печи

Металлические шкафы и полки

Металлические двери и коробки

Зеркала со встроенным в них металлом или сталью.

Как утверждают сcпециалисты, металл является одним из "самых злостных нарушителей", который может блокировать сигнал Wi-Fi. Это связано с тем, что он отражает электромагнитные волны, которые излучает ваш роутер.

В свою очередь, это делает практически невозможным прохождение сигнала Wi-Fi через металлические материалы, а многие бытовые приборы, предметы мебели и светильники сделаны из металла и/или содержат значительное его количество.

Кроме того, во многих домах в стенах установлены металлические решетки, которые также могут вызывать проблемы с сигналом Wi-Fi. Поэтому следует размещать роутер подальше от толстых стен.

Другие материалы, которые могут привести к замедлению скорости интернета или пропаже сигнала – это толстый бетон и керамическая плитка. Между тем, такие устройства, как микроволновые печи, умные колонки и радионяни, могут поглощать сигнал Wi-Fi, потому что они используют одни и те же радиоволны.

Где разместить Wi-Fi роутер

Лучшее место для маршрутизатора Wi-Fi – как можно ближе к центру комнаты, на возвышении над полом и вдали от толстых стен, особенно угловых.

Оптимальным местом может стать коридор, поскольку сигнал легко проникает в ближайшие комнаты, и обычно между роутером и мобильным девайсами находится не более одной стены. Но следует учесть, что для этого придется закрепить роутер на стене, что потребует определенных усилий.

